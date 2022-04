Na Rejšice umí. Mělník vyhrál i druhý vzájemný zápas a odrazil poslední místo

Nakonec jedinému střelci utkání nebyl gól uznaný už v první půli, vše si ale vynahradil krátce po změně stran, kdy byl na konci spolupráce Antoše a Pudila. „Před druhým poločasem jsme si řekli, že na ně musíme vlítnout, budeme hrát trpělivě, a šance opět přijdou. Nakonec jsme po krásné akci dali gól,“ líčil kouč Mělníka.

Vyhráno ale hosté ještě rozhodně neměli, vždyť do konce stále ještě chyběl téměř celý druhý poločas. „Domácí se posledních patnáct minut snažili nakopávat dlouhé míče do vápna, ale všechno naše obrana někdy i se štěstím odvrátila. Dnes musím vyzdvihnout výkony stoperů Vály, Volfa a brankáře Lomského,“ chválil zkušené borce své sestavy.

Předčasná koleda u Jizery. Libiš načal Macek a dorazili Afričané

Rejšičtí jako by si veškerou munici vystříleli šestkou v Jesenici. Podle jejich trenéra Luďka Kokošky si ale prohrát nezasloužili. Doplatili prý hlavně na neproměňování šancí.

„Abych byl objektivní, tak některé další možnosti měl i soupeř. Tomu se na rozdíl od nás podařilo alespoň jednu z akcí dotáhnout," smutnil kormidelník Rejšic, podle kterého by utkání slušela přinejmenším remíza. „Klukům kromě produktivity víceméně nemám co vytknout. Do utkání vstoupili poměrně dobře a na hřišti nechali všechno."

Nepotvrzení bodového importu z minulého týdne jej mrzelo dvojnásob. „Je to škoda. Lepší výsledek by nás v tabulce posunul na patnácté místo. Neříkám, že by to bylo nějak zásadní, ale určitě by to kluky povzbudilo do dalších zápasů,“ mohl už jen litovat.

Hradiště zničilo v novém oddílovém rekordu zoufalý Divišov

Rejšice - FC Mělník 0:1 (0:0)

Branka: 48. Zoreník. Rozhodčí: Brýl. ŽK: 2:3. Diváci: 85.