Čečelice - Libiš B 3:1 (1:1)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: Utkání proti mladému a pohyblivému soupeři nebylo vůbec jednoduché. Brzy jsme sice šli do vedení a měli další příležitosti ke vstřelení branky, ale z naší strany zůstalo jen u šancí. Naopak soupeř z rychlého protiútoku dokázal vyrovnat skóre. Krátce po poločase jsme šli opět do vedení a v závěru utkaní výhru třetí brankou pojistili. Domnívám se, že jsme v utkání byli lepším týmem a právem bereme tři body. Těší nás, že úvod jara výsledkově zvládáme, ale v herním projevu máme určitě rezervy.

Ondřej Eisner, trenér Libiše B: Chtěl jsem, aby kluci bojovali jako jeden tým bez ohledu na to, jestli je v sestavě pět lidí z áčka nebo osm dorostenců. To se oproti předchozímu zápasu s Velkým Borkem zlepšilo, ale na body to nestačilo. V mých očích jsme s Čečelicemi odehráli vyrovnaný zápas. Hrálo se bez velkého množství šancí, ve druhém poločase kromě druhého gólu šla přímá střela na branku až někdy po dvaceti minutách hry. Ale je třeba sportovně přiznat, že domácí měli určitě trochu více ze hry, měli větší manévrovací prostor, co se týče střídání a oživení hry, a především byli dravější směrem do ofenzivy. My až na jednu šanci v závěru a „nerozbalený“ dárek od brankáře, který si málem hodil sám míč do branky, jsme byli bezzubí a o brejky jsme se připravovali sami nepřesnostmi. V prvním poločase jsme měli využít lépe některé situace i většího důrazu a klidně jsme mohli bodovat. Tak snad to zlomíme příště…