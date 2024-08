„Odmala jsem Lužákem a bylo to asi momentálně nejlepší rozhodnutí, tak jsem tedy byl proti vůli zbytku výkonného výboru, který s tím ve většině nesouhlasil, odvolán. Jelikož to vypadalo těsně před soutěží na bojkot pár hráčů a fotbal v deseti se hraje špatně,“ řekl ke svému trenérskému konci Martin Tauchman.

Předseda: Rána a obrovské zklamání

Iniciativa části hráčů v čele s Petrem Kolaříkem, který se klubu stará také o prezentaci na sítích, pro něj byla docela šokem. „Po vysněném postupu, kterého jsem chtěl dosáhnout už jako aktivní hráč Lužce, ale povedl se až v roli trenéra, to byla rána a obrovské zklamání od lidí – hráčů, které jsem absolutně nečekal. Kdyby nebyly výsledky, ok, ale po letní přípravě a týden před soutěží?“ kroutí hlavou Martin Tauchman.

close info Zdroj: Martin Bouška zoom_in Předseda AFK Eletis Lužec Martin Tauchman (vpravo) sledoval první mistrák v I. A třídě pouze z publikaZ fotbalového prostředí i mimo Lužec se mu prý dostalo podpory, na základě které se rozhodl, jak dál. „I pro lidi, kteří se ve fotbale pohybují dostatečně dlouho, to bylo překvapení a dávali mi rady, jak se zachovat, rozhodl jsem se pro klid.“

S Martinem Tauchmanem, který nadále zůstává předsedou, v mužstvu skončil i jeho bratr a služebně nejstarší hráč David Tauchman. „Náš nejpoctivější hráč nechtěl dopadnout jako například Dan Hnízdil nebo já,“ zmínil Martin Tauchman.

S členy výboru prý momentálně shání nového hlavního trenéra. „Martin Krob v rámci svých časových možností dočasně vede tréninky a když mu vyjde čas, tak se objeví i na lavičce, než se nám povede nového trenéra sehnat, jelikož to přišlo jako blesk z čistého nebe bez vědomí výkonného výboru na popud skupinky hráčů, vedené strůjcem Petrem Kolaříkem,“ poznamenal Martin Tauchman s tím, že tým určitě nepovede nikdo ze hřiště. Pro první utkaní byl pověřen Pavel Hrdlík. „Pro mě je to obrovská zkušenost do budoucna. U pár lidí mi to ukázalo charakter a u jiných bych čekal jinou podporu, bohužel i tohle život přináší,“ uzavřel Martin Tauchman.

Kolařík: Prý jsem vše zkazil

Petr Kolařík potvrdil, že to byl právě on, kdo oslovil k návratu Martina Kroba. „Martina (Tauchmana) nechtěla kabina. Byla to kombinace vícero věcí. Nechtěl bych to řešit přes média. Martin Krob trénoval většinu kluků z týmu a byli s ním spokojení. Může nás posunout o level výš, přestože nebude stíhat některé tréninky a zápasy,“ vyjádřil se třiatřicetiletý hráč a zároveň jeden z členů výkonného výboru.

Přiznal také, že okolo trenérské změny a jeho osoby bylo v klubu v posledních týdnech dusno. „Od začátku mého působení v klubu vznikají konflikty mezi mnou a Vladimírem Tauchmanem (čestný předseda AFK), nyní i jeho synem Martinem. Je mi vyčítáno, že s mým příchodem jsem v klubu slušně řečeno vše zkazil. Obrázek si může udělat každý sám, v jaké kondici se náš klub nyní nachází. Nechci s nikým soupeřit o moc, jde mi o to, aby nás to všechny bavilo na hřišti i mimo něj. To se bohužel v posledních měsících nedělo. Byl bych rád, kdyby opadly všechny emoce kolem této situace a nestával se z toho osobní spor několika lidí,“ řekl.

Odmítl také informaci, že by se klub oficiálně zabýval hledáním nového hlavního trenéra. „Jako trenér se na výboru odhlasoval pan Krob, pro nás jako hráče platí to samé a s tím jsme spokojeni. Nikoho dalšího nepotřebujeme a vystačíme si s lidmi, kteří u týmu fungují,“ vzkázal Petr Kolařík.

Jak lužecká revolta nakonec dopadne a jestli ovlivní výsledky v náročnější soutěži, ukáže až čas.