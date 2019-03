V posledním podzimním kole ještě urvali v Lužci svou druhou výhru v soutěži. Jak se nedlouho před jarním výkopem ukázalo, nešlo o povzbuzení do dalších bojů, ale o labutí píseň. Začátkem března už mělo vedení soutěží na stole rozhodnutí o odstoupení Benátek B z rozehraného ročníku.

Podle informací z klubu byl hlavním důvodem nedostatek hráčů. „Máme spoustu zraněných. Už na podzim jsme hráli spíše s dorostenci, které doplňovali jen asi čtyři starší hráči. Z áčka nám v podstatě nikoho nepouštěli, protože mají své priority. Dorostenci chtějí hrát svou soutěž a v ní postoupit. Na dvě soutěže ještě nejsou vyspělí,“ přiblížil situaci u Jizery Josef Hejtmánek, který se uprostřed podzimní části posunul z pozice asistenta do role hlavního trenéra.

K vidění byl i scénář, kdy sedmička dorostenců mířila z utkání své I. A třídy, kterou v polovině vedou, rovnou na duel s dospělými. Ve Vysoké z toho bylo jedenáctigólové vraždění neviňátek. Co do výše výsledku šlo ale o výjimku, hned sedm zápasů prohrál mladý tým doplňovaný jen ojediněle někým z divizního áčka pouze nejtěsnějším rozdílem. Derby s Bakovem a už zmíněný výjezd do Lužce pak skončil dokonce vítězstvím.

Na jaře, které startuje o nadcházejícím víkendu, už další nepřidá, výsledky byly anulovány a tým se stal prvním sestupujícím.

„Řešili jsme v zimě příchody hráčů z okolí, ale nedostatek mají i jinde. Jedenáctku se nám nepodařilo složit. Hned po zrušení mi naopak volaly asi čtyři mančafty, jestli by zbylí hráči nechtěli přestoupit k nim,“ nastínil Josef Hejtmánek. Sám věří, že béčko zaniklo jen po zbytek aktuální sezony a k návratu do okresního přeboru po dvou letech v kraji se dá v létě znovu dohromady.