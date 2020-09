Jako na houpačce. Týden poté, co se podařilo v Lužci odčinit úvodní domácí porážku, má fotbalová parta z kralupských Olší znovu co napravovat. Kompletní bodový poklad tentokrát odvezl z jejího výsostného území loni průměrný Chotětov.

„Náš výkon byl hodný spíše třetí třídy,“ vydýchával porážku 2:4 předseda FK 1901 Luboš Černý. „Držíme sice téměř neustále balon, ale soupeř vyrazí čtyřikrát za půlku a dá čtyři góly, my nic,“ popsal důvody zmaru.

I když na soudy je po třech kolech nejspíš ještě brzy a třeba před rokem se tým coby nováček z navlas stejného vstupu do soutěže vybičoval až ke druhému podzimnímu místu, tuší v Kralupech, že momentální stav má do ideálu daleko. „Kádr je plný hráčů, kteří mají na vyšší soutěž, ale momentálně ještě netvoříme tým, který je hoden hrát na špici tabulky,“ přehodnocuje pomalu Luboš Černý původní ambice. „Zatím se hledáme. Věříme, že si cestu nahoru najdeme, ale teď se pro nás jeví všechno špatně. Vůbec jsme to nečekali,“ přiznává.

Na třech bodech setrvávají také Byšice. V Milovicích se chytily vyrovnáním Novotného po rohovém kopu. V bojovném druhém poločase padla jediná branka. Domácí si z penalty zajistili první zisk v ročníku.

Vysoká a Lužec shodně inkasovaly po třech gólech a zůstávají ve skupině už jedinými celky s bodovou nulou.

Eletis ve Staré Boleslavi doplatil stejně jako před týdnem doma na slabší chvilky během úvodního poločasu. Brzké snížení Lafka gólový účet zápasu podtrhlo a sečetlo ještě před pauzou.

Vysoká se neprosadila ani v přesilovce

Vysoké doma k odpovědi na vedoucí trefu Švermova nedopomohla ani více než poločas trvající přesilovka. Poklad na pomyslném konci duhy, která v jednu chvíli tvořila kulisu zápasu, vykutali hosté z kladenské čtvrti. Vyloučení Vaňka, který vrazil do Holuba bránícího soupeři ve vhazování, pro ně značilo nakonec jedinou vadu na kráse.

„Srazil nás na kolena druhý gól. Nebyli jsme schopní skórovat ani v přesilovce. Bohužel nám chybí kvalita a Honza Rolenc (v trestu), který je asi jediný, kdo od nás může dát gól. Ale budeme bojovat s tím, co máme,“ komentoval porážku trenér Tomáš Skopka, který poprvé v sezoně a po zranění odehrál alespoň poločas, byť to podle jeho slov ještě nebylo ono.

Kromě něj se v základu znovu objevil i René Finkous, v jednapadesáti těsně třetí nejstarší hráč soutěže po brankáři Holubic Pavlu Haimrathovi a spoluhráči Bořivoji Štolbovi, byť ten v úvodním kole odehrál jen několik závěrečných minut.

„V létě odešlo nebo skončilo šest hráčů a nikdo nový nepřišel. Takže hrajeme s hráči, co hráli za béčko třetí třídu. Nevytváříme si šance, a když, tak nejsme schopni je proměnit. To platilo ve všech zápasech," nabízí vysvětlení nedobrého vykročení do podzimu sobotní kapitán Slavoj Tichý. „Bude to boj, ale nevzdáváme se," slíbil.

3. kolo: Vysoká – Švermov 0:3 (13. Šimůnek, 59. Kotouček, 77. Steinbach), Libčice – Holubice 5:0 (36. a 86. Hrdina, 67. a 88. Paluka, 18. vl. Vlk), Milovice – Byšice 2:1 (11. Tangl, 57. z pen. Krátký – 20. Novotný), Kosmonosy B – Hovorčovice 2:0 (7. Motyčka, 41. Žďánský), Bakov – Radonice 4:2 (4., 36., 55. a 67. Vaněk – 57. Pekárek, 89. Moravec), Kralupy – Chotětov 2:4 (24. Weiner, 79. Matějček – 10. Souček, 55. Koníček, 70. Korejza, 87. Lukáš), Stará Boleslav – Lužec 3:1 (15. Štěpánek, 21. Šejvl, 32. vl. Bernard – 35. Lafek).