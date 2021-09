Znovu se nedařilo ani druhému týmu od soutoku. Mělnický FC by proti Sokolči namlsané minule nastřílenou desítkou měl šanci snad jen, kdyby zamknul v šatně Marka Ramšáka. Aktuálně už nejlepší střelec soutěže si na Podolí vylepšil podzimní bilanci o čtyři zásahy (na jedenáct). Na hattrick mu přitom stačila úvodní půlhodina zápasu, v závěru pak výhru hostí ještě jednou podtrhl.

Za domácí se ve druhé části prosadil dorostenec Voves, kterému stačilo na gól jen pár minut na hřišti. Pro hostitele ale šlo o slabou útěchu. Po týdnu se museli smířit s další jednoznačnou porážkou.

Čekání na rozšíření výher z úvodních dvou kol znovu protáhly Záryby. Svěřenci trenéra Františka Šindeláře sice v domácím utkání nad béčkem Čáslavi vedli (stejně jako před týdnem v Bousově), ale pouze krátce. Autor vyrovnání Konyvka po změně stran i rozhodl.

Ve skupině A se podobně natahuje negativní série celku z Nelahozevsi. Dynamo si pro třetí porážku v řadě zajelo do Příbrami. Na Spartaku sebraly naděje dva góly inkasované v rozmezí dvou minut prvního poločasu. V závěru ještě Ondřej Šváb náskok dvakrát zvýraznil a utkání končil s hattrickem.

Hlízov - Pšovka Mělník 1:0 (1:0)

Jan Studený, trenér Pšovky: „Zápas se nám vůbec nepovedl. V první půli jsme si míče moc neužili, hráli jsme se zbytečným respektem a dopředu jsme byli málo odvážní. Domácí měli pouze jednu šanci, kterou dokázali proměnit. Ve druhém poločase už jsme se dostali více do hry, i tak jsme si ale nedokázali vytvořit žádnou šanci. Domácí měli stejně jako v první půli pouze jednu, ale Vašek Čížek si se samostatným nájezdem poradil. V závěru jsme posunuli více hráčů dopředu, ale domácí si se vším poradili. Za celý zápas jsme si nevytvořili jedinou šanci, domácí tak zaslouženě vyhráli.“

David Linhart, trenér Hlízova: „S výkonem i výsledkem jsem celkem spokojený. Před zápasem jsme si řekli, že chceme hrát vzadu na nulu, což se nám podařilo. Mělník neměl snad ani jednu střelu na bránu. Mrzí mě, že nedokážeme dát druhý uklidňující gól, abychom dohrávali jednou zápas v pohodě. Tentokrát to byl spíš bojovný zápas neoplývající nějakou velkou kvalitou. Ale my jsme měli čtyři šance, Mělník žádnou, takže je vítězství určitě zasloužené.“

FC Mělník – Sokoleč 1:5 (0:3)

Jan Liška, trenér Mělníka: „Věděli jsme, že nás čeká těžký a hodně útočný soupeř. Ani na tento zápas jsme nebyli kompletní, tři hráči základní sestavy byli na dovolené. V prvním poločase nás soupeř přehrával úplně ve všem, nebylo to od nás dobré, byli jsme hodně zalezlí, nepodrželi jsme v útoku balon a obrana byla v jednom kole. Druhý poločas byl z naší strany mnohem lepší, důraznější. Bohužel je to pořád to samé, vytvoříme si pět stoprocentních šancí a nedáme. To je potom těžké. Pozitivní pro nás je, že nastoupili čtyři dorostenci, pomalu si zvykají, je to pro ně velký skok. Příští kolo jedeme do Jesenice (soused v tabulce) a nic jiného než vítězství nás nezajímá. Prostě musíme."

Jan Hlavatý, trenér Sokolče: „Naši kluci zvládli výborně první poločas. Dobrá aktivita a hattrick Máry Ramšáka nás nasměrovaly k poločasovému výsledku tři nula. Ve druhém poločase hra našeho týmu opadla a zápas se dohrál na konečný výsledek pět jedna. Musím pochválit Michala Trumpuse, který již poněkolikáté odehrál vynikající utkání. Jeho obrovská pracovitost při trénincích se mu vrací při mistrovském utkání.“

Záryby – Čáslav B 1:2 (1:1)

František Šindelář, trenér Záryb: „Pro nás druhý zápas jako přes kopírák. Ztratíme vedení po hloupých chybách a ty ve fotbale rozhodují. Přitom nasazení a bojovnost nelze klukům upřít. Trápíme se v koncovce, když už se do šance dostaneme, jsme bezzubí. Teď nás čeká duo těžkých zápasů venku, v neděli v Mnichově Hradišti a v úterý hned v Divišově. Poctivě se na ně připravíme a chceme z tohoto dvojzápasu urvat co možná nejvíce."

Lukáš Jirků, trenér Čáslavi: „Během prvního poločasu jsme si dokázali vypracovat několik příležitostí, bohužel jsme dokázali proměnit pouze jednu. Ale soupeři se podařilo ještě předtím proměnit situaci s pomocí tyče. Naše hra měla dobré parametry, oproti minulému týdnu jsme se zlepšili ve všech směrech. Kluci odmakali utkání do konce, za to je musím pochválit. A bylo tam několik nadstandardních výkonů, které přispěly k našemu vítězství. Ve druhém poločase jsme mohli přidat rozhodující branku na tři jedna, nicméně se nám to nepodařilo. Ale o to je vítězství cennější.“

8. kolo (6. hrané): Čelákovice – Jesenice 5:1 (14. z pen. Kadeřábek, 45. Dalekorej, 56. Pánek, 82. Kolovecký, 84. z pen. Vacek – 21. Kadlec), FC Mělník – Sokoleč 1:5 (75. Voves – 13., 15., 30. a 83. Ramšák, 65. Fink), Divišov – Průhonice 2:4 (19. a 23. Vondrák – 10. Budějský, 16. Bureš, 31. Douda, 42. Mezei), Pěčice – Rejšice 3:1 (24. Novák, 31. Makovec, 86. Valenta – 43. Jaroš), Luštěnice – Mn. Hradiště 1:1 (90+5. z pen. Mísař – 23. Geissler), Záryby – Čáslav B 1:2 (15. Martinec – 25. a 55. Konyvka), Sn Poděbrady – D. Bousov 4:0 (20. Švára, 45. Hran Ca, 47. Štěpánek, 74. Jiráň), Hlízov – Pš. Mělník 1:0 (18. Maxa).

Spartak Příbram - Dyn. Nelahozeves 4:0 (2:0)

Daniel Kaplan, trenér Dynama: „Příbram odehrála první poločas v nasazení a zaslouženě vedla dva-nula. A to nás ještě podržel brankář Roman Zavadil, který chytil další tři gólové šance. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, Příbram vystřídala a my jsme se dostali do tří velkých šancí, bohužel jsme nevstřelili kontaktní branku. Závěr zápasu už byl v režii domácích."

8. kolo (6. hrané): Vestec – Chlumec 3:3 (36. a 44. Řežábek, 77. Matysík – 37. a 89. Krejča, 8. Řehák), V. Dobrá – Zdice 1:1 (78. z pen. Rogers – 58. Krůta), Libušín – N. Strašecí 3:1 (34. a 69. Obradovič, 25. Houha – 19. Nováček), SK Rakovník B – Podlesí 0:1 (48. Buch), Jíloviště – Doksy 2:0 (30. Walter, 88. Frank), Sp. Příbram – Nelahozeves 4:0 (19., 82. a 91. Šváb, 18. Pavlišta), Mníšek p. Br. – Klecany 1:2 (30. Drechsler – 3. Malý, 88. Průcha), Sedlec-Prčice – Votice 0:2 (65. Říha, 68. Navrátil).