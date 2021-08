Šanda začal nové angažmá netradičně. Fotbal prý odsunul na vedlejší kolej

Před rokem touto dobou přestupoval z Pšovky do Třeboradic, novou sezonu už ale talentovaný brankář Martin Šanda zahájil v jiném klubu z okraje Prahy. Za A-třídní Březiněves naskočil v prvním kole z lavičky, nikoli však do brány, ale do pole.

Brankář Martin Šanda | Foto: FK Pšovka Mělník

„V poli hraji pravidelně už od dob mého působení v žákovských kategoriích v Admiře. Často když jsem nechytal, tak jsem do zápasů naskakoval jako střídající hráč," neviděl v tom problém dvacetiletý hráč, který s fotbalem začínal v Lobkovicích. „Zápas jsem si moc užil, trenér mě postavil na pozici středního defenzivního záložníka a mám pocit, že jsem se tak ve velkém fotbale našel," usmíval se. Proč se po roce znovu rozhodl měnit dres? „Angažmá v Třeboradicích rozhodně neproběhlo podle mých představ," přiznal gólman, který se v brance přeborového týmu pravidelně točil s podobně mladým kolegou. Z devíti podzimních zápasů odchytal pět a dokonce i nejvyšší soutěž v metropoli si jednou vyzkoušel jako hráč střídající do pole. „Otevřelo mi to oči a rozhodl jsem se definitivně posunout fotbal na druhou kolej a věnovat se hlavně futsalu," doplnil Martin Šanda, který se poslední měsíc připravuje s Olympikem na další sezonu v nejvyšší soutěži. Že by hrál na soutoku znovu i fotbal, měl prý rovněž v hlavě, nakonec se ale rozhodl připojit k Březiněvsi. „Mám tam pár bývalých spoluhráčů z Meteoru, poklábosili jsme a jsem tam."