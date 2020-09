Představy fotbalistů z Berounska o prvních podzimních bodech vzaly na Dynamu za své prakticky s úvodní rozehrávkou. Domácí po čtvrthodině hry vedli už 3:0. O bleskový nástup se postaral dvougólový Luboš Krejza, který otevřel skóre hned v úvodní minutě.

„A to jsem proměnil až naši třetí stoprocentní šanci,“ usmíval se po utkání Luboš Krejza, který tak rychlý gól vstřelil poprvé v kariéře. Vstup do utkání měl jeho tým opravdu parádní. A drtivý. „Od prvních vteřin jsme na soupeře nastoupili aktivně, vůbec se nemohli dostat do zápasu a my jsme to využili rychlými góly,“ pochvaloval si.

Po přestávce se hosté snížením udrželi na tříbrankové ztrátě. V závěrečné desetiminutovce ale spustila už prostřídaná sestava další rychlopalbu. „Soupeř se ke konci poločasu dostal trošku do hry, ale nepovedlo se mu vstřelit branku. Ve druhém už kluci prodávali krásné góly. Zdice se snažily, ale nebyla tam kvalita,“ dodal o půli stažený Krejza.

Asi nejen on pak lovil dlouho v paměti, že naposledy tým zvítězil tak výrazným rozdílem před více než pěti lety. V úvodním kole I. B třídy tehdy deklasoval 7:0 jinou návštěvu od Berounky – Nižbor. Druhou jasnou domácí výhrou tým kouče Kaplana potvrdil vydařený vstup do sezony. Se sedmi body jsou dynamovci hlavním pronásledovatelem neomylného Podlesí. „Start do sezony je super. Škoda minulého kola, v Chlumci jsme měli na vítězství. Mohli jsme mít plný počet bodů,“ zmínil Krejza.

Ve skupině B se oba mělnické celky dočkaly vítězství po penaltách. Pšovka se proti Divišovu dostala po standardních situacích hned dvakrát do vedení. Hosté ale potvrdili, že ne náhodou uhráli v úvodních kolech dvě výhry při skóre 7:0. V deštivém počasí a na těžkém terénu dokázali pokaždé poměrně záhy srovnat. Přes šance na obou stranách už rozdílový gól nepadl.

Družina z Podolí si úspěšný rozstřel zopakovala po dvou týdnech. V Čelákovicích ji k němu znovu dovedl Miřatský. Nejstarší borec na place srovnal v 83. minutě na 1:1 utkání, v němž domácí svou převahu vyjadřovali šancemi. Na jejich neproměňování ale nakonec Ibe a spol. doplatili.

Po vzájemné strkanici dohrávali domácí závěrečných pětadvacet minut bez Matějky, hosté bez Kujala.

Těžkého protivníka na oklepání se z domácí porážky vyfasovali Zárybští. Stejně jako oba jejich předchůdci od soutoku nedokázali Hlízovu vstřelit gól. Celek z Kutnohorska potěšil své příznivce hned čtyřikrát.

A to ještě samotná hra především směrem do útoku nebyla zcela podle představ náročného trenéra Davida Linharta: „Do stavu dva-nula to nebyl rozhodnutý zápas. Hosté (podle kouče možná i lepší na balonu, i když spíše na vlastní půlce) stále žili. Za tři body jsem rád, ale určitě jsme letos podali nejhorší výkon.“

Skupina A

Nelahozeves – Zdice 7:1 (1. a 15. Krejza, 85. a 87. Kučera, 10. Holý, 56. Kulhánek, 80. Pekárek – 68. Myška).

Skupina B

Čelákovice – FC Mělník 1:1 pen. 4:5 (34. Kadeřábek – 83. Miřatský), Pšovka Mělník – Divišov 2:2 pen. 5:3 (10. Šimandl, 43. Šmíd – 31. Blažíček, 55. Srb), Hlízov – Záryby 4:0 (13. Růžička, 26. Puk, 75. Šesták, 90+1. z pen. Frejlach).