Na stoperu po boku Davida Valdy nastoupil Vladimír Vymětalík. Už rok a něco čtyřicátník si jméno udělal především ve futsale, kde to dotáhl až na nejvyšší úroveň a do současnosti patří mezi nejlepší hráče středočeského přeboru.

Ve velkém fotbale už ale několik let nastupoval za Otvovice a ještě poměrně nepravidelně jen ve třetí třídě kladenského okresu. Na Dynamu, kam to má z domova co by kamenem dohodil, už nějaký čas trénuje mládež a nyní se dal konečně přemluvit i k vypomoci v áčku - ke spokojenosti kouče Kaplana…

Divize: Libiši vedení uplavalo a nedohrála, Neratovice slaví první výhru

„Snažil jsem se o něj už asi dva roky. Jsem strašně rád, že do toho šel. Velice nám pomohl. Splnil přesně, co jsme chtěli, a nedostali jsme branku. Obrovská spokojenost,“ mnul si ruce kormidelník Dynama s tím, že o tři patra vyšší soutěž nebyla pro zkušeného technického hráče žádným problémem.

Sám pak překvapil i dalším tahem v sestavě, to když na předstopera stáhl zkušeného Michala Pekárka. „Hrál to poprvé v životě. Myslím, že naše sestava celkově byla takovým překvapením pro všechny včetně kluků v kabině. Celkem to do sebe zapadlo. Myslím, že jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli. Kluci si to na hřišti odmakali. Ukázali, že i v takové sestavě mohou hrát,“ těšilo Kaplana.

Zápas byl podle něj rozhodnutý už do poločasu, kdy se šťastnými dorážkami prosadili Holý s Kučerou. „Hosté stříleli ze střední vzdálenosti, měli jednu neuznanou branku kvůli ofsajdu. Byl to spíš boj mezi vápny. K nám se dvakrát přiklonilo štěstí a spadlo to tam. Hosté pak už neměli sílu na obrat,“ přiblížil duel.

S šancí nejlépe naložil sváteční střelec

Podobné utkání jako na úvod právě ve Strašecí, ale nakonec s ještě příznivějším výsledkem, odehráli doma fotbalisté kralupského FK. Velkou Dobrou zdolali 2:1. O rozdílovou trefu se postaral sváteční střelec a nejzkušenější hráč na place Jiří Novotný.

„Utkání hodně připomínalo první kolo v Novém Strašecí, i když si myslím, že Dobrá měla o kousek kvalitnější mužstvo,“ srovnával předseda kralupského FK 1901 Luboš Černý.

Ve vyrovnaném a navzdory počasí atraktivním duelu měl podle něj domácí tým o něco navrch v počtu vyložených šancí, kterých bylo na obou stranách na daleko divočejší výsledek.

„Nakonec se nám ten tříbodový gól povedlo dotlačit,“ oddychl si poté, co autor parádní vedoucí rány na zadní tyč Mařík v prvním poločase ztroskotal při pokutovém kopu na Kindlovi. „Obě mužstva zaslouží pochvalu za bojovnost až do konce, i když byl zápas fyzicky hodně náročný,“ dodal Luboš Černý.

Jeho slova potvrdil i autor vítězného branky Jiří Novotný, jehož střelecký průměr činí v posledních sezonách zhruba jeden gól na sezonu. „Strašně náročné, hodně běhavé. Mladý soupeř se snažil hodně kombinovat. Vyrovnaný zápas jsme vyhráli trochu se štěstím, měli jsme šance, ale soupeř taky. Pomohla nám trochu i zkušenost," říkal po utkání do kamery Kralupy TV.

Podle hostujícího trenéra Marka Abraháma umí jeho tým zahrát ještě lépe. „Bohužel nám dneska nevyšlo zakončení. To je obrovský problém, který musíme začít rychle řešit. Bez gólů se samozřejmě vyhrávat nedá. Několikrát jsme bohužel nechali otevřená vrátka vzadu a padly z toho dva góly, druhý smolnější, když domácí jen nastřelili bránu."

3. kolo (2. hrané): Králův Dvůr B – Jíloviště 0:4 (7. Janoušek, 32. Soldát, 51. Vrabec, 85. Malý), Kladno B – Jinočany 2:1 (18. Šnobl, 48. Rottner – 86. Petrouš), Kralupy – Velká Dobrá 2:1 (25. Mařík, 74. Novotný – 25. Ondrášek), Nelahozeves – Nové Strašecí 2:0 (22. Holý, 42. Kučera), Klecany – SK Rakovník 2:1 (28. Hrdina, 30. Urban – 27. Severin), utkání Chlumec – Slaný B, Kosoř – Podlesí a Milín – Vestec byla odložena