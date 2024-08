Který úplně nejhorší zážitek, který vás coby rozhodčího potkal?

Pravděpodobně nejhorší jsem zažil až na krajské úrovni. Jednalo se utkání I. A třídy na podzim roku 2023. Domácí prohráli 0:2, v utkání jsem udělil tři červené karty, dvě domácím a jednu hostům. To, co nás ale čekalo po zápase, bylo mnohem horší. Dva bývalí ligoví fotbalisté, které se podílejí na fungování tohoto mužstva, nám udělali po zápase peklo. Jeden nám s výhrůžkami smrtí mlátil na dveře kabiny ještě desítky minut po zápase. Po zápase jsme se ani nevykoupali a ujeli co nejdříve pryč. Venku nás čekala ulička hanby od místních fanoušků a zmíněných bývalých profesionálních fotbalistů a ti nás vyprovodili až k autu.

Co naopak považuje za vrchol své dosavadní kariéry?

Vrcholem byl prozatím každý zápas krajského přeboru, kdy se jedná o nejvyšší soutěž středočeského kraje. Kdybych měl ale vypíchnout jediný zápas, zmínil bych letošní jarní derby o Poděbrady. Utkání mezi Slovanem a Bohemií je jedno z nejtěžších, které středočeské soutěže nabízí.

Jakub ŠESTOŘÁD Datum a místo narození: 16. října 2003 v Příbrami

Vzdělání: absolvent Dvořákova gymnázia v Kralupech, aktuálně studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Koníčky: fotbal, jízda na kole, trénování dětí (fotbal)

Oblíbené jídlo: smažený sýr

Oblíbené pití: domácí limonáda

Oblíbený film: Andělé a démoni

Oblíbená hudba: tak nějak všechno co se hraje v radiu, nemám vyloženě oblíbený hudební styl

Není pro vás problém získat si u starších hráčů respekt?

Ano, kolikrát to v tomto ohledu mají mladší rozhodčí mnohem těžší. Hráči si mnohem více dovolí a snaží se vás mnohem více vykolejit. Respekt se ale zjednat dá, hráče musíme považovat za své partnery, a tak k nim také přistupovat. Poté si lze vybudovat respekt i kolikrát s lídry jednotlivých týmu. Jako mladí rozhodčí si ale musíme dát pozor, že je velice tenká hranice mezi sjednáváním respektu a arogancí. Nesmíme si nikdy dovolit ani trochu arogance, protože to už respekt nezískáme nikdy.

Prozradíte, na která hřiště jezdíte rád a nerad?

Nemám vyloženě hřiště, kam bych jezdil nerad a kam bych se vždycky těšil. Kdybych to měl ale zobecnit, celkově nerad jezdím na hřiště menších rozměrů, kde jsou fotbalová utkání velmi soubojová a často se nehraje příliš pohledný fotbal.

Zpočátku jste asi pískání skloubil i s hraním, respektive chytáním za dorost FK Kralupy 1901, že?

Ano, ale v momentě, kdy jsem postoupil na krajskou úroveň, jsem se rozhodl s hraním skončit. Chci se plně soustředit na roli rozhodčího.

Váš vzor mezi rozhodčími?

Z české scény je pro mě vzorem jednoznačně Jaroslav Hádek, který mě jako rozhodčího velmi posunul kupředu. Ze světové scény se mi jako první vybaví Szymon Marciniak, Francois Letexier nebo Michael Oliver.

close info Zdroj: archiv J. Š. zoom_in Rozhodčí Jakub Šestořád se svými kolegy během utkání krajského přeboru v DobříšiJaké máte ohlasy ze svého okolí na to, že jste rozhodčím?

Většinou když se před někým zmíním, že jsem rozhodčí nebo na to přijde řeč, reakce bývají: To jsi blázen, to bych já nikdy dělat nemohl! Nikdy mě od toho nikdo ale neodrazoval a v mém okolí mě vždycky všichni podporovali.

Určitě je důležitá podpora hlavně v rodině, že?

Ta je dost možná i nejdůležitější, bez té by to určitě nešlo.

Pískání – to jsou v sezoně asi kompletně vyplněné víkendy. Zbývá čas i na nějaké koníčky?

Víkendy bývají opravdu komplet vyplněné. Kolikrát člověka obsadí i na čtyři zápasy, dva sobotu, dva v neděli, v tu chvíli po oba dny brzo ráno odjíždíte a vracíte se pozdě večer. Člověk to musí mít opravdu rád, aby toto mohl podstupovat. Mám ale to štěstí, že pískání je mým koníčkem.

Podle předsedy mělnické komise rozhodčích Milana Matějčka patříte mezi opravdové talenty. Jak to vnímáte?

Poslouchá se to samozřejmě dobře, ale nesmí to člověku stoupnout do hlavy, stále musí být pokorný. Vnímám to i jako projev určité důvěry. Člověk ale musí neustále tvrdě pracovat, aby se mohl v kariéře rozhodčího zlepšovat. Nic není zadarmo a to, že o vás někdo řekne, že jste talentovaný, vlastně ještě nic neznamená. Člověk sám musí využít potenciál, který v něm ostatní vidí.

Čeho byste chtěl v kariéře rozhodčího dosáhnout?

Jednoznačně se dostat na profesionální listinu rozhodčích a řídit utkání v rámci nejvyšší české soutěže. Postupně také řídit mezinárodní utkání v rámci některé z evropských soutěží.

Na rozdíl od kraje na profi listině už jsou rozhodčí specialisté hlavní - asistenti. Co byste preferoval? Baví vás to více na lajně nebo v poli s píšťalkou?

U nás v kraji bývá pravidlem, že rozhodčí jednou za čtrnáct dní řídí utkání jako hlavní a zbytek jako asistent. Každému vyhovuje něco jiného, já se v tuto chvíli cítím lépe v pozici hlavního rozhodčího. I když je pravda, že se říká, že zápas dělají asistenti. Bez dobrých asistentů by byl rozhodčí poloviční.

close info Zdroj: Vladimír Malinovský zoom_in Rozhodčí Jakub Šestořád během vypjatého poděbradského derby mezi Bohemií a Slovanem