Své nejslavnější roky zažil coby dlouholetá jednička Libiše v divizi. Po konci u kohoutů v roce 2014 se okresním fanouškům z dohledu nakrátko ztratil, než vykopal titul okresního přeborníka s Libčicemi. Z Prahy-západ a I. B třídy si v loňském roce odskočil do Velvar. V třetiligovém áčku Slovanu, jehož barvy už v minulosti rovněž hájil, kryl záda Měsíčkovi, starty ovšem sbíral pouze za rezervu v přeboru Kladenska.

Nyní před sebe postavil zcela novou výzvu. „Chtěl bych zkusit dostat Kralupy o patro výš,“ netají pětatřicetiletý gólman cíl, s nímž se vrací do míst svých fotbalových začátků. Pod hlavičkou tehdejšího Kaučuku si nejen zahrál žákovskou ligu, ale po návratu z dorostenecké zkušené v Kladně ještě zastihl áčko v divizi. Než přes angažmá v Otvovicích, Velvarech a Dynamu Nelahozeves zakotvil v roce 2007 v Libiši, byl na začátku tisíciletí také u pádu Kralup do nižších pater soutěží. Dnes kvůli tomu cítí vůči klubu jistý dluh, který by rád splatil.

Podle informací z vedení FK 1901, zbývají k příchodu posily doladit už jen formality – stejně jako u druhé „velké ryby“, která přes zimu uvízla v hledáčku trenéra Hemra. Z konkurenčních Byšic by stříbrný tým podzimu ve své skupině I. B třídy rád přetáhl Petra Hyku (37). Zkušený útočník, který sbíral za Ovčáry i třetiligové starty, sice bydlí až u Aše. Na víkendy ale dojíždí na Mělnicko.

S oběma novici v Kralupech počítají do základní sestavy. Na síle by jinak nezměněný podzimní kádr měl získat i návraty Weinera, Kulhavého a Davida po zraněních. Šanci na třetí postup v řadě, kterou skýtá zimování jen o bod za vedoucími Libčicemi, nováček očividně nehodlá jen tak hodit za hlavu…