Odraz domácích z poslední příčky (při porážce mělnického FC s Čelákovicemi) ale vzal krátce po Školákově vystřídání do rukou jarní střelecký tahoun Rejšic. Zkušený Radek Mynář svou druhou brankou v utkání rozhodl.

„První půle pohodová, ve druhé katastrofa,“ glosoval čtyři inkasované góly během slabé půlhodinky trenér Rejšic Luděk Kokoška. „Naštěstí to kluci nevzdali a dali pátý gól,“ ocenil.

Pro Záryby se pět inkasovaných gólů stalo v jarních venkovních odvetách prakticky normou, tentokrát se ale tým z odfláknutého prvního poločasu zmátořil. „První poločas jako by se po hřišti pohybovaly pouze naše stíny. Chyběl pohyb, důraz, kupili jsme chyby v rozehrávce,“ komentoval třígólovou nadílku jeden z trenérů František Šindelář.

Do druhé půle vyběhl na hřiště úplně jiný tým. „Zvedli jsme sebevědomí, zpřesnili hru, začali více využívat křídla a sypali do vápna jeden centr za druhým,“ popsal Šindelář, co předcházelo návratu do hry o body.

Jenže ty nakonec i tentokrát proklouzly mezi prsty. „Hloupou chybou v obraně jsme soupeři umožnili ještě jednou skórovat. Je smutné, když dáme venku čtyři góly a nevyhrajeme. První půle nás stála body,“ dodal zklamaný Šindelář. Jarní otloukánek (bilance 0-1-9) má na předposlední Rejšice už jen pět bodů k dobru. Pořadí skupiny nově uzavírá FC Mělník.

