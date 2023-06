Přímý souboj o záchranu I. A třídy byl nerovný. Slaný B se posílilo elitními hráči z áčkové sestavy a nedalo Nelahozevsi mnoho šancí. Vše zlomila branka Lukáše Dandy na 3:1, pak už dynamovci nenašli sílu na zvrat a s největší pravděpodobností je čeká pád o patro níž.

Dynamo Nelahozeves - ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Slánští se posílili hlavně o jednoho z nejlepších střelců divize Nádeníčka, bývalého hráče Sparty pak doplnili také výborní Mareš, Bíba a po přestávce Kostka. Navíc ještě trenéři prvního týmu Václav Laušman s Janem Kopřivou, protože Radim Vavroch už dříve slíbil doma dovolenou a sobotní návrat nestihl. Hráči áčka nakonec byli rozhodujícím jazýčkem na vahách slánského úspěchu, protože obstarali čtyři branky.

V úvodu ještě brankář Dynama Zavadil lapil pokus L. Dandy a Nádeníček mířil nad, ale po čtvrthodině zahrál jeden z hostů rukou a Nádeníček z penalty nařízené rozhodčím Jarolímkem nezaváhal – 1:0.

Následně přišly momenty hostů. Trestňák po špatné malé domů gólman Junek lapil, ale ve 26. minutě mu zkušený Buldra nedal z trestného kopu naději a krásně srovnal. Remízu však Nelahozeves do poločasu neudržela. To vybojoval mladý Marek merunu, dal Bíbovi a ten z hranice vápna vypálil přesně – 2:1. Slánští poté sahali také po třetím gólu, ale v obrovském závaru Nádeníčka vychytal Zavadil a dorážku poslal střelec do spojnice.

Druhé dějství bylo nudnější, nepřineslo tolik zajímavých akcí. Všechno rozsekla 63. minuta a nenápadná rána L. Dandy, která chytila na mokrém trávníku skluz a Zavadil na ni nedosáhl. Když následně hostům jejich největší možnost kryl Junek, rychle vyhodil míč a naděje slánského áčka Kostka udeřil počtvrté. Následně ten samý borec doklepl bombu Bíby do spojnice a bylo vymalováno.

„Domácí byli lepší a zaslouženě vyhráli. Bylo předem jasné, že pokud to budou chtít zachránit a doplní hráči z A-mužstva, tak by nám pomohl leda zázrak. Ty se dějí jen někdy," řekl k utkání kouč Dynama Daniel Kaplan.

S týmem se navzdory jen velmi omezené možnosti prostřídání jel i tak alespoň poprat a výslednou porážku o tři branky ještě považuje vzhledem ke kvalitě některých hráčů soupeře za přijatelnou. „Hlavně Nádeníček je vepředu výborný a těžko se brání. Druhou půli už to bylo jednoznačné. V první se ale domácí na dvacet třicet minut zatáhli a byli rádi, že ji vyhráli. Celkově ale byli lepší," dodal kouč.

„Rozhodla asi naše kvalita. Byli jsme pohyblivější a zápas jsme si hlídali. Hosté do poločasu kousali, měli nepříjemné hlavně standardky, ale po přestávce jsme přitlačili na pilu a dobře vystřídali. A šli za výhrou,“ byl rád zastupující trenér Václav Laušman.

SK Slaný B – Dynamo Nelahozeves 5:2 (2:1)

Branky: 75. a 77. Kostka, 14. z pen. Nádeníček, 32. Bíba, 63. L. Danda - 26. Buldra, 82. Holý. Rozhodčí: Jarolímek. ŽK: 1:2. Diváci: 130.