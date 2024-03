Jako bývalému vyhlášenému stoperovi udělala Tomáši Hunalovi defenzivní činnost mužstva po týdnu radost dalším čistým kontem. Na rozdíl od duelu ve Slaném přišla i odměna na opačném konci hřiště. V závěru prvního poločasu zrušil bezbrankové skóre jara Janíček, v totožném čase druhého přidal pojistku kanonýr Petr.

„Bojovné utkání, v první půli vyrovnané. První gól to trochu zlomil, nemuseli jsme tolik tvořit. Ve druhé půli byla Kosoř víc na balonu, my spíše hráli zezadu a povedlo se dát druhý gól po brejku,“ vrátil se do utkání Tomáš Hunal a prakticky zopakoval hodnocení z úvodního duelu: „S hrou směrem dozadu jsem spokojený. Dopředu je to o něco horší, ale myslím, že se to bude každým zápasem zlepšovat.“

Co chválil beze zbytku, bylo velké nasazení. „Kluci hráli jeden za druhého. Do jednoho všichni bojovali,“ líbilo se kouči Kralup.