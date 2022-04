Podle kapitána rezervy divizního klubu byl zápas „silně“ ovlivněný. Marek Lebduška to řekl v reakci na dotaz, že v utkání férově přiznal teč. „Nelíbilo se mi to. Oni je řezali. Zápas byl podle mě dost silně ovlivněný. To už bylo na mě moc, řekl jsem si, nedělejme z toho šaškárnu, proto jsem řekl, že to šlo ode mě. Ukázalo se, že jsme si šance a góly dokázali vypracovat i po akcích, které jsme chtěli, a dopadlo to, jak mělo. Podle mě ale byly některé věci v zápase za hranou,“ uvedl po utkání ve videu zveřejněném na oficiálních stránkách čáslavského klubu.