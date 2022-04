Probojovat se na závěrečný turnaj UEFA Regions Cup se letos bude snažit všech čtrnáct českých krajů, což je výrazná změna proti minulosti, kdy se do turnaje hlásily pouze některé. Chybět nově nebude ani ten středočeský.

Výběr Středočeského krajského fotbalového svazu sestavuje trenér Milan Kormaník se svými trenérskými kolegy Jaroslavem Havrdou a Petrem Pavlíkem. Při nominaci hráčů jsou přitom omezení hned několika kritérii.

Hráči musí být nejméně ze tří správních území kraje a musí hrát divizi nebo nižší soutěže, zároveň nikdy nebyli uvedeni na soupiskách FIFA, UEFA v předešlých letech (vyjma UEFA Regions Cup, futsalové reprezentace, reprezentace mládeže).

Na soupisce mohou být jen hráči bez zaregistrované profesionální smlouvy a ti, kteří ji během kariéry nikdy neměli. V sestavě mohou být i hráči jiné národnosti, kteří jsou v ČR registrovaní dvě a více sezon. Věk hráčů je omezen na 19 až 40 let.

Sestavování výběru Středočeského kraje tak není vůbec snadné. „Informace k letošnímu ročníku přišla až koncem února, takže tvoříme tým za pochodu a řekl bych i v časové tísni, jelikož první zápas byl stanoven už na 20. dubna s Libereckým KFS,“ prozradil Milan Kormaník a pokračoval: „V minulosti v kraji výběr amatérů neexistoval, takže stavíme tým na zelené louce. Situaci neulehčuje fakt, že řada středočeských týmů má sice dost kvalitní hráčů v kádru, ale devadesát procent z nich mělo v minulosti někde uzavřenou smlouvu, takže je nemůžete do výběru vzít, i když by hráči měli zájem. Obrovské penzum práce při tvorbě výběru odvádí kolega Jaroslav Havrda, který má o hráčích v regionu velký přehled a já jsem za to rád.“

Právě Jaroslav Havrda, který také oslovuje vytipované hráče a funkcionáře, dodal: „Důležité je zjištění, že drtivá většina z nich vnímá reprezentaci svých hráčů v krajském amatérském výběru pozitivně. Plně respektujeme problematiku spojenou se zdravotním stavem hráčů a bohužel nám nehraje do karet ani termínová listina.“

Podle Havrdy je primárním cílem nastartování fungování amatérského krajského výběru směrem do budoucna. „Příjemným zjištěním je i fakt, že se s touto myšlenkou ztotožňuje i řada oslovených hráčů. I přes porodní bolesti spojené se sestavováním týmu půjdeme do prvního utkání s cílem důstojně reprezentovat náš kraj.“

Pohár regionů UEFA je mezinárodní fotbalová soutěž, která se koná každý lichý rok od roku 1999 a navazuje na mistrovství Evropy amatérů ve fotbale konané v letech 1967 až 1978. Každou zemi reprezentuje výběr jednoho regionu, který vyhrál domácí kvalifikaci. Všechny členské země UEFA se utkají v základních skupinách, z nichž vzejde osm účastníků závěrečného turnaje.

Probojovat se už jen českým kvalifikačním sítem letos nebude vůbec jednoduché. Vítěz musí projít přes tři zápasy až do finále národní kvalifikace. A ve finále pochopitelně vyhrát. Následně poletí na mezinárodní kvalifikaci do Irska. Tam se utká s protějšky z Walesu, Švédska a domácího Severního Irska o jedno postupové místo. Odměna je pak velká. UEFA Regions Cup má neskutečnou atmosféru a profesionální organizaci podobné té, jaké má fotbalové EURO.

První kolo odehraje výběr Středočeského kraje proti Libereckému 20. dubna v Doksech.

AUTOR: MICHAL PAVLÍK