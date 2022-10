Kluby už obdržely do svých emailových schránek návrh smlouvy, kterou musí doručit zpět podepsanou a zkontrolovanou nejpozději 6. listopadu 2022. Člena výkonného výboru Pavla Chána, který má na svazu na starosti ekonomickou stránku, na myšlenku rozdělit mezi kluby milion korun ho přivedl Milan Kratina z Býchor. Vedení totiž řešilo, co klubům koupit. V loňském roce dostaly bidony na nápoje.

„Milana napadlo, jestli by nebylo dobré přispět klubům nějakou částku, třeba na vysoké ceny energií. Přišlo mi to jako dobrý nápad. Podobně jsme to totiž řešili u nás v okresním svazu Příbram. Letos jsme dali každému klubu na Příbramsku od pěti do dvaatřiceti tisíc korun v závislosti na odehraných zápasech v okresních soutěžích za poslední tři roky. Myšlenku jsem probral s Tomášem Novákem a společně jsme ji navrhli na výkonném výboru. Nikdo nebyl proti,“ těšilo Pavla Chána.

Zbývalo pak jen vyřešit, podle jakého klíče částku spravedlivě rozdělit. „Řešili jsme, jak vysokou částku rozdělíme, jestli budeme nějak zvýhodňovat mládežnické týmy a jaká bude fixní částka. Nakonec jsem se rozhodli, že fixní částka bude taková, aby nejmenší příspěvek byl alespoň pět tisíc korun na klub,“ vylíčil Chán a pochvaloval si zjednodušení agendy, s nímž pomohli kolegové.

„K modelaci výše příspěvku sloužila jednoduchá tabulka, kterou jsem ve spolupráci s Tomášem Turkem vytvořil. Stačilo měnit jen několik proměnných a vše ostatní se dopočítalo samo. Rád bych ještě zmínil automatizovaný způsob vyplňování hlaviček, částek v darovací smlouvě a automatizované rozesílání, které připravil a zrealizoval Tomáš Novák. Všechny proměnné ve smlouvách, tedy informace o klubech, darované částky byly automaticky vyplněny z přihlášek a tabulky pro modelování příspěvku. Byla to velká úspora času. Přesně takto si představuji efektivní sekretariát a využití moderních informačních technologií v praxi.“

Podle místopředsedy svazu Tomáše Nováka už dorazily první smlouvy zpět. „Snažili jsme se i co nejvíce zjednodušit proces vedoucí k získání této podpory jednotlivými kluby, které již byly obeslány, získaly na naší straně předvyplněnou smlouvu, stačí jen, aby ji řádně podepsaly a odeslaly naskenovanou zpět. Co ovšem musí dodržet, je termín nejpozději 6. listopadu 2022. Pokud nám podepsanou smlouvu pošlou později, ztrácí nárok na tuto dotaci,“ upozornil Novák a dodal: „Věřím však, že jsme vše nastavili tak jednoduše, jak jen to jde, což se mi potvrzuje i tím, že kluby jsme obeslali v sobotu a již v neděli jsme měli některé smlouvy zpět podepsané.“

Podporu bude svaz vyplácet obratem, všichni ji na svůj účet dostanou nejpozději do konce letošního roku, spíše však už během listopadu.

Kolik dostanou jednotlivé kluby

13.172 Kč: Tatran Sedlčany, MFK Dobříš



11.560 Kč: Sparta Kutná Hora, Spartak Příbram, FC Velim, SK Slaný, Bohemia Poděbrady, FK Pšovka Mělník, SK Kosmonosy, SK Rakovník, Sokol Hostouň, SK Lhota



9.948 Kč: Polaban Nymburk z. s., FK Králův Dvůr, Union Čelákovice, Slovan Velvary, SK Benátky n. J., AFK Pečky, SK Zeleneč, TJ Kunice, SK Vyžlovka, Slavia Jesenice, FC Jílové, Rapid Psáry, Dolnobousovský SK, FC Mělník, Viktoria Vestec



8.336 Kč: Sokol Tuchoměřice, Baník Švermov, ČL-Union Beroun, Povltavská FA, Mnichovohradišťský SK, SK Kladno, AFK Milovice, TJ Pátek, FK Říčany, AFK Loděnice, Čechie Kralupy n. Vl., Slovan Lysá n. L., SK Bakov n. J., Tatran Rakovník, AFK Sadská



6.724 Kč: SS Ostrá, Spartak Průhonice, AFK Tuchlovice, Ligmet Milín, MSK Klecany, SK Votice, SK kopaná Hovorčovice, Sokol Sedlec-Prčice, Spartak Rožmitál p. Tř., FK Lety, FK Kralupy 1901, Viktorie Velký Osek, SK Kročehlavy, SK Kazín – Dolní Mokropsy, FK Dobrovice, Jiskra Zruč n. S., FK Radošovice, Slavoj Vrdy, FK Brandýs-Boleslav, SK Český Brod, Sokol Nová Ves p. Pl., SK Hořovice, SKP Mladá Boleslav, FŠ Velká Osek, Sporting Mladá Boleslav



5.112 Kč: AFK Libčice, Polaban Nymburk s. r. o., SK Doksy, Čechie Velká Dobrá, Slavoj Stará Boleslav, Kovohutě Podlesí, Sokol Plaňany, SK Hřebeč, Sokol Nespeky, FC Horky, SK Poříčany, SK Sokoleč, TJ Jíloviště, Dynamo Nelahozeves, SK Chlumec, FK Kosoř, Sokol Nové Strašecí, FK Jinočany, FK Čáslav, FC Sellier & Bellot Vlašim, Sokol Býchory, Slovan Poděbrady, SK Úvaly, Fotbal Hlízov, Sokol Luštěnice, Posázavan Poříčí n. S., FK Hředle, FC 05 Zavidov, Baník Libušín, Baník Lubná, Sokol Vraný, Sokol Mšec, SK Braškov, SK Lány, TJ Roztoky, Viktoria Všestudy, TJ Byšice, Sokol Chotětov, Eletis Lužec, TJ Záryby, SK Rejšice, Sokol Pěčice, Sokol Semice, TJ Jíkev, Čechie Vykáň, SK Městec Králové, FC Bílé Podolí, FC Jevany, Slavoj Velké Popovice, AFK Kácov, Sokol Teplýšovice, Sokol Miřetice, FK Uhlířské Janovice, Kavalier Sázava, FC Křivsoudov, Jawa Divišov, SK Černolice, SK Tlustice, Horymír Neumětely, Olympie Zdice, Union Cerhovice, SK Jince, Sokol Hrdlív – Smečno, Slovan Kladno, Sokol Červený Újezd, FK Rudná, SK Roztoky, FC Lobkovice, Sokol Březno, Sokol Libiš, Labský Kostelec, Viktoria Radim, TJ Straky, Sokol Družba Suchdol, FK Litol, Sokol Jestřabí Lhota, Slavia Louňovice, SK Krakovany, Litavan Bohutín, Olympie Dolní Břežany, FK Týnec n. S., Fotbal Zákolany

MICHAL PAVLÍK