Jakub Zoreník fotbalově vyrostl ve Vraňanech. V mládeži přešel do Mělníka, kde loni ještě jako dorostenec nakoukl do I. A třídy. V šesti startech tehdy vstřelil tři góly. Následoval krátký návrat domů. Zkraje podzimu se znovu nakrátko zjevil na mělnickém kopci, konkrétně na EMĚ ve třetí třídě. Nakonec ale zakotvil v Lužci, kam to má z Vraňan coby kamenem dohodil.

V I. B třídě se pak velmi rychle rozkoukal. Jako nejlepší střelec mužstva má v končící sezoně na kontě čtrnáct branek. „Se sezonou velká spokojenost. Na druhou stranu to mohlo být ještě lepší. Šance byly, ale ne vždy to tam padalo,“ ohlédl se dvacetiletý hroťák.

Proti soupeři z Hovorčovic naposledy zaznamenal svůj druhý sezonní hattrick. „Gólů mohlo ve vyrovnaném a na šance bohatém zápase padnout ještě víc,“ vrátil se do přestřelky (4:3), jejíž byl ústřední postavou. Tři góly během devadesáti minut se mu za Eletis povedly už podruhé, poprvé si v polovině dubna smlsnul na bývalém klubu z Mělníka (5:0).

A jak se vůbec přihodilo, že na hřiště na Polabí zavítal jako soupeř v lužeckých barvách? Prsty v tom má velký kamarád David Hrdlík, který jej zlanařil. „Trochu mě dotáhl, ale chtěl jsem tam i sám, protože Vraňany jsou trochu v rozpadu. Mám to kousek a hrají vyšší soutěž. Tu jsem chtěl zkusit, protože vím, že mám na víc,“ přiblížil svůj příchod k sousedům, v jejichž kabině prakticky okamžitě zapadl. „Kluky znám odmalička, jsou z vedlejší vesnice. Je tam výborná parta, všechno OK,“ hlásí.

Jakub Zoreník, AFK Eletis LužecZdroj: FAČRTrenér a šéf klubu Martin Tauchman přitakává: „Kuba, kterému říkáme Baku (oblíbenější přezdívkou hráče je Zoro), je výborný kluk. Hodí se do kabiny, je její šoumen. Sednul nám herně i po lidské stránce, tak mu některé nedostatky odpouštím,“ pousmál se s tím, že zapracovat by prý měl na hře hlavou. „Moc se mu do těchto soubojů nechce. Ale plusů je více. Hlavně jeho rychlost je famózní,“ obrátil list Martin Tauchman.

Celý Lužec pak může těšit, že v posledních kolech už Jakub začal proměňovat šance, do kterých se dostává. „Nutno dodat, že mu pomůžou i spoluhráči dobrými míči za obranu. Když mu tým pomůže, on jim to vrátí jako v posledních zápasech. Jsem, rád že jsme ho získali, i když jednání nebyla jednoduchá,“ dodal předseda AFK.

Uvědomuje si zároveň, že zlepšující se produktivita může u tak mladého hráče skončit i brzkým odchodem. „Když bude pracovat a šance proměňovat, může pomýšlet i na vyšší soutěž. Osobně bych mu to i přál, ale nechtěl bych o něj přijít,“ má jasno Martin Tauchman.

A co na eventuální lákadlo vyšších soutěží říká Jakub Zoreník? „Cítím, že bych na to měl. Na druhou stranu se mi ale příliš nechce,“ odvětil a potvrdil, že v Lužci je momentálně zcela spokojený.