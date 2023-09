Nymburk – Dol. Bousov 3:0 (1:0)

Ondřej Murárik, trenér Nymburka: Jsem rád, že jsme potvrdili tři body z venku domácí výhrou s těžkým soupeřem. Myslím, že jsme byli celý zápas nebezpečnější a zaslouženě vyhráli. Skóre otevřel krásnou ranou ze dvaceti metrů Hrdlička a za stavu 1:0 jsme šli o poločase do kabin. Věděli jsme, že Bousov pošle na druhý poločas Zahustela, který nám dělal lehké problémy. Zlom asi nastal za stavu 1:0, když Holešovský skvěle vychytal šanci Tomíčka na zadní tyči, poté nás Wiehl dostal do vedení 2:0. Pak už jsme si to dobře hlídali a nakonec na M. Šimona byla ještě v závěru zápasu penalta, kterou proměnil Vacík.

Luděk Holub, trenér Dolního Bousova: Odčinit domácí prohru s Kosmonoskou rezervou jsme se vypravili do Nymburka, do hezkého areálu u Labe. V úvodu jsme začali aktivně a v první šanci se ve 13. minutě ocitl Honza Boček po nahrávce Zdeňka Bělíka, ale na přední tyči už nebylo moc prostoru k zakončení a míč šel vedle. V 18. minutě se tečovaný míč dostal v pokutovém území ke Zdeňkovi Bělíkovi, jeho střela šla vedle. Ve 22. minutě dvakrát likvidoval střelu domácích Mirek Bím a ve 24. minutě naštěstí pro nás netrefil domácí útočník míč přesně. Slibnou akci předvedl ve 25. minutě Honza Boček, ale svojí tvrdou střelu poslal nad branku. O první gól utkání se postaral ve 36. minutě Tomáš Hrdlička, nejprve jsme laxně bránili rozvíjející se akci od postranní lajny na prostředek a poté střela ze 30. metrů překvapila Mirka Bíma v brance - 1:0. Do konce první půle si ani jeden tým nevytvořil žádnou brankovou příležitost. Do druhého poločasu naskočil Ondra Zahustel a hned v 50. minutě poslal centr na Honzu Bočka, který z voleje trefil pouze boční síť, a v 53. minutě Ondrova zpětná přihrávka před branku nenašla nikoho z našich hráčů. V 59. minutě jsme na pravé straně neubránili domácího hráče, který utekl a předložil míč na Daniela Wiehla, který pohodlně doklepl do odkryté branky - 2:0. V 66. minutě poslal přihrávku před branku Honza Boček, ale Radek Tomíček ve skluzu poslal míč do brankáře. Domácí velice dobře bránili, hráli obětavě a v závěru utkání nás do šancí na srovnání výsledku nepustili, naopak si ještě v nastaveném čase vykoledovali penaltu, kterou Jan Vacík proměnil - 3:0. Opět patří díky početné skupině našich fanouškům, kteří nás i za nepříznivého výsledku povzbuzovali.