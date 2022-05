Jednu z posledních možností, jak ještě vykřesat naději na dostižení některého ze soupeřů, nejspíš propásli fotbalisté mělnického FC. Na rozdíl od předešlého kola sice dohráli domácí duel s Jesenicí až do konce, výsledek ale valný nebyl. Soused v tabulce držel po hattricku Pešla už v poločase luxusní náskok, který ještě dvakrát navýšil. Na Mělník tak má po dvou výhrách v řadě rázem k dobru deset bodů.

Mezi oba týmy se pak zařadily Záryby. Ty tentokrát rozehrály domácí duel s deset kol neporaženým Mnichovým Hradištěm lépe než před dvěma týdny s Dolním Bousovem, výsledek byl ale stejný. Vedení v závěru poločasu totiž vydrželo sotva pár minut a podobně rychle vyprchala ve druhém radost z penaltového vyrovnání.

Čelákovice – Pšovka Mělník 2:3 (0:1)

Milan Šikl, sekretář Čelákovic: „Byli jsme lepším celkem a s Pšovkou prohráli, když jsme doplatili na neproměňování šancí. Branka hostí pro nás byla doslova zakletá a zakončení končilo buď zblokováním nebo po zásahu brankaře. Hosté nejvíce hrozili ze standardních situací. Výsledek byl pro nás velkým zklamáním, za svůj výkon jsme si nezasloužili prohrát, ale rozhodly neproměněné šance.“

FC Mělník – Jesenice 0:5 (0:3)

Jan Liška, trenér FC Mělník: „Nejhorším výkonem, co kluky znám, jsme si podepsali sestupový lístek. Všechno bylo špatně bohužel. Víc není co hodnotit. Musíme soutěž důstojně dohrát se vztyčenou hlavou.“

Záryby – Mnichovo Hradiště 2:4 (1:2)

František Šindelář, trenér Záryb: „Odehráli jsme velmi dobré, pro diváky jistě atraktivní utkání s kvalitním soupeřem, bohužel opět s výsledkem, který ovlivnily naše neuvěřitelné chyby. Ve 43. minutě jdeme do vedení a místo toho, abychom si výsledek do půle pohlídali inkasujeme dvě zbytečné branky po chybách ve středu hřiště. Do druhého poločasu jsme šli s odhodláním zvrátit utkání opět na naší stranu, dát rychlý gól a porvat se o tři body, k čemuž nám pomohla proměněná penalta. To, že jsme mistři v nabízení gólových příležitostí soupeři, jsme pak dokázali ještě dvakrát. Po nedorozumění mezi gólmanem a obráncem, podruhé pak po chybě v obraně, kterou se snažil dlouhým vyběhnutím řešit gólman, byl však u míče později než soupeř, a ten neměl problém skórovat. Chci poděkovat klukům za bojovný výkon, nechali na hřišti úplně všechno, několika skvělými zákroky nás podržel také Panzi (gólman Záryb).“

24. kolo: Čelákovice - Pš. Mělník 2:3 (56. a 68. Dalekorej - 3. a 94. Šmíd, 83. Miřatský), Hlízov - D. Bousov 2:1 (19. Vyhnánek, 87. Kosprd - 11. Klíma), Sn Poděbrady - Čáslav B 6:1 (28., 49. a 64. z pen. Jiráň, 16. Štěpánek, 38. Říha, 71. Lovětinský - 3. Chábera), Záryby - Mn. Hradiště 2:4 (42. Carmine, 49. z pen. Školák - 54. a 74. Sedláček, 45. Svoboda, 45. Radačovský), Luštěnice - Rejšice 2:1 (18. a 54. Grus - 67. z pen. Mynář), Pěčice - Průhonice 0:0, Divišov - Sokoleč 1:4 (7. Hák - 10., 65. a 72. Křivánek, 74. Provazník), FC Mělník - Jesenice 0:5 (14., 24. a 32. Pešl, 66. Novotný, 88. vl. Volf)