„Od začátku jsme věděli, že to bude boj o šest bodů. Jednoznačně vyrovnané utkání, kdy naši kluci dokázali využít více střeleckých situací. Soupeř jednou vystřelil a dal branku,“ komentoval výhru 2:1 trenér Kralup David Hemr starší.

Po oťukávací čtvrthodině bez šancí uvolnil kralupský Mráz pěknou narážečkou Adama Knoflíčka, jehož tečovaná střela skončila na břevně. O pár minut později zafungovala spolupráce stejné dvojice znovu. Knoflíček se po pravé straně z boku řídil na brankáře Gabriela. Bohužel pro domácí ale ve skvělé pozici volil místo střely centr, který nenašel adresáta. Hosté vyslali první střelu na branku až ve 34. minutě.

Hlavní události prvního poločasu předcházelo ve 38. minutě přiznání jednoho z hostí, které změnilo původní rozhodnutí rozhodčího ve prospěch domácích. Ti po autovém vhazování poslali centr do velkého vápna, kde zahrál rukou Petr Svačina. Matěj Renč z penalty otevřel skóre. V nastavení jej mohl navýšit kapitán Hemr, ale nenaskočil na střílený centr Pavla Mráze.

Ve druhém poločase přišel sporný moment o zahrání rukou po hostující šanci v šestnáctce, ale píšťalka rozhodčího zůstala bez odezvy. Poté se na hrací ploše začalo trochu jiskřit a během krátké chvíle padlo několik žlutých.

„Bylo to trochu vyhrocené, takové místní derby. Přetáhli jsme od soupeře tři hráče, trochu to mezi námi vře, ale chtěl bych poděkovat za férový zápas. Žádné zákeřnosti kromě jednoho faulu na polovině hřiště nebyly. Musím pogratulovat oběma mužstvům za pěkný výkon,“ dodal kouč Kralup, který po týdnu sám obdržel kartu na lavičce, tentokrát jen žlutou. „Za to, že jsem řekl, proč tam nepustí doktora, když na zemi leží zraněný hráč,“ objasňoval, byť podle zápisu se měl dožadovat osobního trestu pro hráče hostí.

V 70. minutě volala po vyrovnání rána houževnatého Koštíře, který zpoza vápna ještě těsně minul cíl. Na opačné straně následně parádním zákrokem udržel hosty v zápase Gabriel po voleji Jiříka. V 76. minutě přišlo na řadu vyrovnání. Koštíř prošel do středu hřiště na úrovni velkého vápna a krásnou přízemní střelou k pravé tyči srovnal.

V posledních pěti minutách stihla obě mužstva po jedné obrovské šanci. V závěru avizovaného dvouminutového nastavení dopřála hostující obrana hodně prostoru Davidu Weinerovi. Ten si na velkém vápně zpracoval míč a „utaženou“ střelou k levé tyči rozhodl.

„Kluci celý zápas jezdí, lítají a ve druhé minutě nastavení si hráč zpracuje na hraně vápna balón prsama a vystřelí. Tři stojí kolem něj a neudělají ten krok navíc. Minimálně ta remíza měla být pro nás, ale bohužel,“ mrzel druhý inkasovaný gól hostujícího trenéra Daniela Hnízdila.

Kralupy 1901 – Byšice 2:1 (1:0)

Branky: 39. Řenč z pen., 90. + 2 Weiner – 76. Koštíř. Rozhodčí: Vender. ŽK: 5:6. Diváci: 101.

JAN SLÁMA