"Začátek byl vyrovnaný a potom jsme se dvěma brankami po hrubých individuálních chybách a neproměněnými šancemi připravili o možnost uhrát body," uvedl s tím, že dvoubrankovou poločasovou ztrátu po přestávce zdvojnásobily brejky soupeře do otevřené obrany.

Neratovicím vyhraný poločas zhořkl, Libiš s lídrem brzy ztrácela

"Celkem byla hra vyrovnaná, uprostřed hřiště jsme se soupeři vyrovnali, ale tam se body nedělají. Domácí vyhráli zaslouženě, ale my jsme jim to absolutně ulehčili svými chybami. Rozdílový a jednoznačně nejlepší hráč utkání byl domácí Černý," vyzdvihl předseda FK svého jmenovce, bývalého ofenzivního záložníka pražské Slavie.

Zjevné fotbalové kvalitě čelilo, a v prvním poločase čtyřikrát neúspěšně, i Dynamo. Ze souboje dvou klubů s podobně úzkými kádry odešlo s nelichotivým bůrem. Šňůru nezdarů hostů prodloužili na hřišti druhého týmu tabulky mimo jiné i Ezeala či Daniel Reiter. Oba v minulosti působili i na Mělnicku. Nigerijský útočník ve Vojkovicích, Reiter před časem hostoval z Dukly v Neratovicích.

Podle trenéra hostů Daniela Kaplana domácí na jeho tým od začátku vlétli a šli si pro tři body. "My jsme se nestačili bránit, soupeř dal dvě branky a bylo tak nějak rozhodnuto. Těžko jsme se dostávali do zápasu, domácí byli lepší," uznal. Domácí Radek Vostárek potvrdil, že vítězství bylo nejen jednoznačné, ale také jednoduché: "Rozhodli jsme do nějaké třicáté minuty, kdy jsme vedli 4:0. Poté už bylo po zápase."

I. A třída - skupina A

13. kolo: Klecany - Vestec 0:0, Chlumec - Nelahozeves 5:0 (10. Šípek, 17. Řehák, 28. Dobiáš, 29. Ezeala, 47. Šedivý), Kosoř - Kralupy 4:0 (25. Vladyka, 31. z pen. Černý, 70. Černý, 90+1. Brož), Podlesí – Kladno B 0:2 (60. Jančí, 64. Veiner), Nové Strašecí – Jíloviště 2:1 (40. Svoboda, 86. Podzemský – 44. Janoušek), Velká Dobrá – Jinočany 0:1 (46. Cháb), utkání Slaný B – Králův Dvůr B a SK Rakovník – Milín se hrají v neděli.