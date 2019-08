Zárybští si s Pěčicemi posunuli výkop už na 14. hodinu. Se soupeřem, který v sezoně ještě neztratil, si to i ve velkém horku rozdali v otevřené partii. O tom, že hosté z Boleslavska odjedou o gól šťastnější, rozhodla podle domácích jejich až nebývalá produktivita.

„Dát ze čtyř šancí tři góly je na mančaft z I. A třídu skvělé. My jsme těch vyložených měli snad devět,“ napočítal kapitán Daniel Krulich, jehož gól zařídil poločasovou remízu.

Lepší vstup do utkání totiž měli hosté a ujali se i vedení. „Prvních třicet minut nás kluci z Pěčic přehrávali, dalších třicet minut jsme byli lepší my, posledních třicet bylo vyrovnaných,“ dodal Krulich. Vedoucí gól Flachbarta ještě dorovnal Moravský, Novákova trefa ze 77. minuty už se zárybské odpovědi nedočkala.

Boj na Dynamu

V Nelahozevsi o poznání kompletnější sestava Dynama v každém z poločasů vedla, ve druhém dokonce o dvě branky. Dosud nebodující Mníšek ale na první i třetí gól vždy po pár minutách reagoval. Krejzova hlavička po rohu nakonec zůstala ke spokojenosti domácích vítěznou.

„Bylo vidět, že oba mančafty chtějí v důležitém rozjezdu soutěže uspět a byl to spíš boj než fotbal - hlavně poté, co jsme hosty i po třetím gólu rychle pustili do hry,“ charakterizoval utkání trenér Dynama Daniel Kaplan. Tří bodů si ale pochopitelně cení. „Jsou zlaté. Druhý rok bývá v soutěži o dost těžší. Mníšek je sice poslední, ale třikrát prohrál jen o gól,“ upozornil.

Více práce než obvykle měla po závěrečném hvizdu pořadatelská služba. Ve spolupráci s realizačními týmy obou mužstev klidnila incident mezi diváky a hráči při odchodu do kabin. Podle zprávy rozhodčího v zápise o utkání došlo ke slovní konfrontaci a postrkávání.

Místo trestu nula

Mělník mohl v Luštěnicích nasadit mezi tři tyče Dominika Hnízdila. Jeho červenou kartu udělenou po domácím zápase disciplinární komise anulovala. Rozhodčího měl počastovat nadávkami jeden z pořadatelů, za což klub vyfasoval pětitisícovou pokutu.

Jednadvacetiletý brankář si pak připsal premiérové čisté konto, které navíc na opačné straně hlavičkou do černého podpořila další z letních posil - Jan Těmín. „Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem a výsledek mohl skončit i vyšším rozdílem. Zaplaťpánbůh, že nám tam spadla alespoň ta jedna šance,“ ulevil si jeden z trenérů vítězů Pavel Dohnal. „Hráli jsme dobře už v Jesenici, lepší jsme byli ve druhé půli i doma proti Hlízovu,“ připomněl Dohnal těsné porážky. „Teď už jsme domácí prakticky k ničemu nepustili a zaslouženě odvezli tři body,“ dodal.

Pšovka sahala po obratu

Měření sil českobrodské rezervy a Pšovky příliš krásy nepobralo. Dvoubrankovou ztrátu hosté zvládli na poslední chvíli zremizovat a v divokém závěru mohli dokonce poslat domácí do kolen. Po remíze 2:2 nakonec soupeř vyválčil v penaltách svůj druhý podzimní bod.

Dvě dotažené individuální akce ve druhém poločase zajistily celku z Kolínska dvoubrankové vedení. Závěr ale patřil hostům z Mělnicka, kterým se do té doby proti fotbalovějšímu soupeři příliš nedařilo. Deset minut před koncem vrátil hostům víru po úniku a precizním zakončení Dvorný. V devadesáté vyrovnal za pomocí břevna střídající Rypka, který měl v nohách sobotní zápas za rezervu a dopolední za dorost.

Ve štábu trenéra Studeného mohlo být dokonce ještě veseleji. V nastavení to před brankářem Malinou vřelo ještě po standardní situaci a ke třetímu gólu chybělo asi jen lépe trefit míč. „Vzhledem k průběhu je pro nás bodík dobrý a jsme za něj rádi. Penalty se nám minule povedly, není ne,“ bral první podzimní dovoz trenér Pšovky Jan Studený.

„Do devadesáté minuty jsme sahali po třech bodech, nakonec jsme byli rádi, že se utkání dostalo alespoň do rozstřelu, ve kterém jsme získali i druhý bod. To je snad jediné, co nás může po zápase těšit, protože o radosti z předvedeného výkonu nemůže být ani řeč,“ ventiloval svou nespokojenost domácí trenér Jindřich Stejskal.

SKUPINA A

Dyn. Nelahozeves – Mníšek p. B. 3:2 (1:1)

Branky: 26. Kulhánek, 48. Majerech, 55. Krejza - 29. Kočí, 60. Drechsler. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

SKUPINA B

Záryby – Pěčice 2:3 (1:1)

Branky: 33. Krulich, 66. Moravský - 13. Sítař, 59. Flachbart, 77. Novák. Rozhodčí: Laštovička. ŽK: 4:3. Diváci: 130.

Luštěnice - FC Mělník 0:1 (0:0)

Branka: 63. Těmín. Rozhodčí: Brožek. ŽK: 6:5. ČK: 80. Řezáč – L. Diváci: 62.

Č. Brod B – Pšovka Mělník 3:2 np (0:0)

Branky: 54. Skořepa, 78. Nekolný – 82. Dvorný, 90. Rypka. Rozhodčí: Špidra. ŽK: 3:0. Diváci: 50.