Oba okresní celky, které ve víkendovém kole I. A třídy nastoupily na domácím hřišti, oslavily vítězství. Pšovka nechala na první klopýtnutí v sezoně zapomenout tenisovou výhrou 6:2 nad Čelákovicemi. Dynamu stačil jediný gól, aby si po třech porážkách v řadě v tabulce své skupiny znovu polepšilo. Zárybům ani mělnickému FC se na hřištích soupeřů nedařilo.

Fotbalisté Pšovky oslavili další podzimní výhru. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Hosté z Čelákovic živili na Pšovce naději na dobrý výsledek více než čtyřicet minut. To prohrávali o jediný gól. Jenže do poločasu inkasovali ještě počtvrté a to se jim stalo osudným. Domácí fotbalisté přidali po pauze další dvě trefy, hosté už se střelecky neprosadili.