Třetí středočeský celek z divize, který by je poslal dolů, sice nespadl. „Vidle“ do plánů pro nadcházející ročník hodily zmíněnému triu (ne)přihlášky do nového ročníku. Čtvrtou nejvyšší soutěž totiž nevzaly Poříčany jako druhý celek středočeského přeboru, ani třetí Velim.

Velim odmítla před dvěma lety postup dokonce z prvního místa přeboru, spolu s Dobrovicí šel tehdy nahoru až čtvrtý Komárov. Poříčany ve stejné době z divize padaly, návrat si nyní vykopaly, realizovat jej ale nebudou.

„Myslím, že spoustu lidí překvapíme, ale divizi hrát nebudeme. Zůstaneme v kraji,“ vyjádřil se v minulém týdnu v rozhovoru pro Kolínský deník trenér Miroslav Doležal.

Stejnou informaci klub z Kolínska potvrdil necelý týden před aktivem i vedení „českých“ soutěží, které se tak s nabídkou obrátilo na Velim. Podle aktuálních řádů je dodatečný postup nabízen maximálně třetímu v pořadí. Velimské NE nepotěšilo trojici klubů napříč jednotlivých úrovní krajských soutěží – Mnichovo Hradiště v přeboru, Starou Boleslav v I. A třídě a Vyžlovku v I. B.

Na Praze-východ to navíc ovlivnilo i sestupy v okresních soutěžích. A to Vyžlovka padá nakonec jen vinou horšího skóre v porovnání s devátými týmy skupin B a C Hovorčovicemi, respektive Rožďalovicemi.

„Brali jsme, že jsme se zachránili. Ale prostě padáme,“ komentoval stroze dodatečný sešup šéf Slavoje Stará Boleslav Josef Matějovský.

V Mnichově Hradišti panuje z nastalé situace značné rozhořčení. Předseda MSK a zároveň člen výkonného výboru středočeského svazu Ondřej Knobloch to považuje za narušení (budoucí) soutěže. Jeho vyjádření připravujeme.