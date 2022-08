V popředí tabulky by se určitě měl pohybovat někdo z kvarteta sestoupivšího z A-třídy, což se jeví pravděpodobnější u Záryb a Pěčic, než u Mělníka a Rejšic.

Zkušenosti z mělnicko-boleslavské soutěže pak určitě prodá i některá z tradičních značek. Stejně jako loni by nahoře mělo hrát béčko divizních Kosmonos, zatímco od Byšic se repríza bronzu čekat nedá.

Neratovický rozjezd pohárem zabrzdily penalty, v Libiši se nehrálo

Překvapit by pak klidně mohl jeden ze dvou čerstvých okresních šampiónů. Pro další divizní béčko – to benátecké – nebude účast v kraji úplně nová, pro Všestudy půjde o velkou premiéru.

FC Mělník, Rejšice, Záryby. Pěčice. Čtveřice hrající na jaře o patro výš se potkává znovu. Kromě Mělníka, který si A-třídu vykopal těsně před covidem, šlo o její dlouhodobější inventář. Povede se bleskový návrat?

Mělničtí měli už během jara znatelné problémy s kádrem. A to celkem nasadili do soutěže na 35 hráčů. Jenže řady postupně řídly a mezery museli pravidelně látat dorostenci. Nejasné bylo ještě v polovině prázdnin i trenérské vedení poté, co v závěru ročníku skončil Jan Liška. Boj o čelo se za daných okolností očekávat nedá.

Neratovice v létě zcela překopaly kádr. Osm hráčů je pryč, kdo je nahradí?

Na soutok by se soupeřům každopádně mělo jezdit raději než dřív. Tým bude hrát domácí zápasy na o poznání útulnějším stadionku na Polabí, který pamatuje ještě třetiligovou slávu a zpět do parády jej v poslední dekádě vrátila TJ EMĚ (dříve Botafogo).

Program úvodního kola (20. a 21. srpna): Bakov n. J. – Pěčice, Velvary B – Libčice, Všestudy – Rejšice, Kosmonosy B – FC Mělník, Byšice – Benátky n. J. B, Chotětov – Záryby, Hovorčovice – Lužec

Naučit se znovu vyhrávat, to bude úkol také pro Rejšice. Ty zažily bodově podobně tristní sezonu jako poslední Mělník. Šlo patrně o odraz ne úplně zvládnuté dlouhodobější obměny kádru v kombinaci s absentující mládežnickou základnou. V zimě v Rejšicích dokonce řešili úplnou klubovou existenci. Krizi se ale povedlo dobrým posílením zahnat a na jaře už to hlavně herně nebyla úplná katastrofa. Bodová ztráta z podzimu ale zůstala i tak markantní.

V zimě příchozího trenéra Kokošku nadále čeká dost práce, jak potvrdil i start přípravy a porážka 1:2 s jedním z nových soupeřů Bakovem. „Stále prohráváme, stále prohráváme. Jak vyhrajeme, určitě se ozvu,“ glosoval to ale s nadhledem trenér působící v minulosti o hodně úrovní výš.

Benátky udělaly hlavní změnu na lavičce, jak zbrojí Kosmonosy a Dobrovice?

Těžkou hlavu si ze sestupu nedělali v Zárybech. Omlazený kádr trpěl klasickými nemocemi – slabá efektivita, individuální chyby. Na jaře se bodově chytil až když už bylo pozdě. Na čem stavět ale rozhodně u Labe mají. Tím spíš, když se až na jednu výjimku (Hrčka – Brandýs?) nejspíš podaří kádr udržet. Ve hře jsou navíc podle jednoho z trenérů Šindeláře i některé posily. Cíle pak odpovídající: „V soutěži je několik velmi kvalitních týmů, rozhodně chceme hrát v popředí tabulky,“ vyhlásil Šindelář.

Nejvyšší ambice by před sebe měli klást v Pěčicích. Sestup je potkal i s 33 body na kontě. Na rozdíl od Rejšic tam zvládli přestavbu dlouho stabilně fungujícího kádru zalepit z vlastních zdrojů a sázka na mládí už nese ovoce. Na jména odchovanců jako Jonáš Makovec nebo Samuel Hellmiss příznivci jistě v blízké budoucnosti natrefí.

Čerpat z nováčkovského elánu mohou v Benátkách a nejspíš ještě o něco víc ve Všestudech. Rezerva divizního klubu se do kraje vrací po necelých pěti letech. V roce 2017 odehrála po předešlém pěkném pátém místě pouze podzim. Z jarní části se odhlásila. Sázka na mládí tenkrát nevyšla.

Z fotbalu má být zážitek. Televize slibuje technické novinky a láká na Čecha

Teď už by něco podobného hrozit nemělo, byť mladí hráči dostanou hodně prostoru i tentokrát. V případě potřeby ale mohou pomoci členové A-týmu. Ten je v porovnání se zmíněnou sezonou o dvě patra výš. A právě to je i hlavní důvod, proč se rezerva do kraje vrací. „Skok mezi divizí a okresním přeborem je velký, a jestliže chceme rozehrávat hráče z áčka, okresní přebor je neadekvátní soutěž,“ uvítal postup předseda klubu Marek Mařík.

Ani s áčkaři v zádech nečeká jednoduchou soutěž. „Hrají tam kvalitní týmy jako Bakov nebo Chotětov. Po poslední zkušenosti je náš cíl jednoznačný, nesestoupit a neudělat ostudu. Vše závisí také na kádru divizního áčka.“

Do kraje se už dřív mohli podívat také ve Všestudech. Mezi Vltavou pod Kralupy a dé-osmičkou si ale počkali až na postup z prvního místa. To se po doplnění kádru během uplynulého roku podařilo. U Lorenců - otec dělá Viktorii předsedu a syn jediný tým trénuje - věří, že kádr má kvalitu i na vyšší soutěž.

„I jako nováček se budeme chtít ukázat. Kluci se těší, je to pro ně zase nová výzva. Jako cíl jsme si dali znovu hrát zajímavý fotbal a pokusit se umístit ve středu tabulky,“ odkrývá karty trenér Ivo. Především s na jaře ještě o dvě patra výš hrajícími celky čeká hodně pernou zkušenou.

Dobrovice jde v poháru dál, příští soupeř hrál ještě na jaře druhou ligu

Z loňských účastníků soutěže pak přicházely nejzajímavější informace především z Byšic. Ty mají za sebou historicky nejlepší sezonu v kraji, na vylepšování třetího místa to ale na startu přípravy zrovna nevypadalo. Trenér Daniel Hnízdil měl v hlavě především stabilizování kádru a vyhnutí se bojům o záchranu.

O ústupu napovídalo už jaro, kdy tým zůstal hodně dlužen vlastnímu podzimu. I to se pak nejspíš promítlo do posezonního úprku podle prvotních zpráv až sedmi hráčů základu. Kromě jiných šel o dům dál, konkrétně do svého předešlého na Vysokou, i nejlepší střelec soutěže Josef Gabčo. „Zapojíme hráče z béčka a na dalších nadále pracujeme,“ smiřoval se kouč se startem od nuly.

Návrat do lepší poloviny tabulky by rádi v Bakově. Podobně jako v Chotětově klub disponuje ustáleným kádrem a hráči vesměs z vlastní líhně. Bakov testuje několik dalších z blízkého okolí. Na odchodu je pak zkušený útočník David Boško, který bude nově kopat v blízkosti svého nového bydliště v Dolním Bousově. „S tréninkovou morálkou jsem zatím spokojen,“ pochvaloval si kouč Bakova Jaroslav Kamenický.