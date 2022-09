„V Milíně bylo všechno špatně. Těžko se to vůbec komentuje. Nepředvedli jsme vůbec nic. Nasazení, důraz, chuť hrát - to jsou věci, bez kterých nejde hrát fotbal ani ve třetí třídě,“ zlobil se ještě dlouho po návratu z Příbramska předseda FK 1901 Luboš Černý.

Na hřišti proti sobě stály týmy, které měly ledacos společného. Na jaře postupovaly z I. B třídy. Ve svém středu mají některé výrazné osobnosti včetně bývalých ligových borců. Oba si také od začátku ve vyšší soutěži sáhly na body a výhry.

Jenže ve vzájemném souboji jako by existoval na hřišti pouze domácí celek. Hosty načal už ve druhé minutě. Od 25. a do 77. je srážel níž a níž dvacetiletý Stanislav Gabriel. Na jaře ještě hráč třetiligového béčka Příbrami zavěsil pětkrát. Poslední hřebíček si zatloukli na výsost symbolicky sami hosté a mezitím skóroval ještě Vondráček.

„Měli jsme sice hodně absencí, ale to vůbec neomlouvá ostudu, kterou jsme předvedli. Je to krutý návrat do reality, ale doufáme, že tato facka bude mít na další vývoj sezony jenom pozitivní vliv. Milín dominoval, byl ve všech směrech lepší a zaslouženě nás porazil osm-nula,“ dodal Luboš Černý.

Na Gabriela se už v závěru tohoto týdne nejspíš mohou „těšit“ v Nelahozevsi. Na Dynamu museli po návratu z Jíloviště dlouho lovit v paměti, kdy v soutěži naposledy schytali takovou nálož a jestli vůbec.

„Soupeř byl od začátku do konce zápasu lepší. Zápas jsme dohrávali tak, jak jsem do něj vstoupili. Byli jsme odevzdaní a pro domácí ne moc důstojným soupeřem,“ shrnul porážku trenér Daniel Kaplan. Také v tomto případě měl střelecký den jeden ze soupeřů. Ostřílený Ondřej Walter kompletoval hattrick pět minut po půli.

6. kolo (5. hrané): Vestec – Slaný B 4:1 (9. Máče, 26. Matysík, 70. Kalod, 81. z pen. Říha – 87. Herčík), SK Rakovník – Podlesí 2:1 (63. z pen. Červený, 65. Pucholt – 26. Drašnar), Nové Strašecí – Kosoř 1:7 (19. Šrédl – 2., 57. a 59. Křemen, 78. a 86. Nehoda, 31. Černý, 64. Slunéčko), Velká Dobrá – Chlumec 3:4 (28. z pen. a 72. Zelenka, 18. Popelka – 20. z pen. Ezeala, 48. Řehák, 60. Šedivý, 68. Dvořák), Jinočany – Klecany 1:1 (78. Macek – 15. z pen. Průcha), Jíloviště – Nelahozeves 5:0 (13., 42. a 50. Walter, 81. Boruta, 86. Wágner), Milín – Kralupy 8:0 (25., 30., 59., 69. a 77. Gabriel, 2. Obdržal, 80. Vondráček, 89. vl. Culek), Králův Dvůr B – Kladno B 1:3 (55. Matějka – 81. a 90. z pen. Švambera, 87. Jančí)