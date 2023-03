Hodně radosti zavládlo po prvním jarním zápase v Nelahozevsi na Dynamu. Domácí fotbalisté přestříleli rakovnický SK 4:3. Dvěma góly přispěl Holý, jeden si hosté vstřelili sami a ten nakonec vítězný přidal nedlouho před koncem Kaplan mladší.

Trenér Daniel Kaplan na lavičce Dynama Nelahozeves | Foto: Bohumil Kučera

Na Dynamu se netajili tím, že chtějí zápas odehrál na svém hřišti. Přesunem na umělku, jak řešili jarní mistrovskou premiéru třeba sousedé z Kralup, nechtěli dávat soupeři výhodu. „Rakovník by se na ní cítil jako ryba ve vodě,“ byl přesvědčený trenér Daniel Kaplan.

Záměr vyšel dokonale.

Pro hosty začal zápas nejhůř, jak mohl. Severinovi v tutovce skočila meruna na holeň a míč šel mimo, na druhé straně si Kýzl srazil do vlastní brány Holého přihrávku na volného Janovského.

Při gólu na 2:0 výborně hrající Holý vypíchl míč chybujícímu soupeři a sólo chladnokrevně proměnil. Hosté už ve zbytku zápasu jen dotahovali. Před půlí to byl Červený z penalty za zákrok brankáře Zavadila na Schwendta.

Kralupy v náhradním domově padly, trenérovi chyběla větší síla dopředu

„První poločas jsme hráli ze zajištěné obrany, nechtěli jsme jako první inkasovat. Naše záloha se dobře pohybovala na těžkém terénu a soupeřovu přehrávala,“ bylo podle kouče Dynama snížení jedinou kaňkou.

Opatrný rozjezd do druhé půle pak rozčísl znovu Holý, po zpracování dlouhého míče se z jedničky trefil parádně - 3:1. Z toho, že už mají tři body doma, dynamovce vyvedl Severin dorážející míč po přímém kopu do břevna.

Kontaktní gól vyvedl domácí z letargie. Čtvrtý a po snížení znovu skórujícího Červeného nakonec i vítězný gól vstřelil Daniel Kaplan mladší. „Trefil se po delším čase a rozhodl utkání. Byl to dárek k mým padesátinám,“ prozradil s díky Kaplan starší, který měl kulaté narozeniny v týdnu před utkáním. „Získali jsme tři body a s tím jsem do zápasu šli. V kabině a klubovně po zápase panovala dobrá nálada až do ranních hodin,“ dodal s úsměvem.

Pšovka na lídra recept nenašla, náhradníci se na hřišti příliš neohřáli

To v hostujícím táboře zavládlo z výsledku velké zklamání. „Vždycky když jsme snížili a vytvořili si tlak, tak jsme z protiakce inkasovali. Nejhorší je, že tři góly jsme soupeři opravdu doslova darovali a sami zahodili minimálně čtyři jasné šance. V ani jednom přípravném zápase jsme tolik možností neměli,“ podotkl naštvaný trenér Rakovníka Petr Vecka.

Nelahozeves – SK Rakovník 4:3 (2:1). Branky: 18. vlastní Kýzl, 34. a 65. Holý, 83. Kaplan - 43. a 86. Červený (první z PK), 73. Severin. Rozhodčí: Babák. ŽK: 1:1. Diváci: 30.