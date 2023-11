Začal bych od konce, tedy remízovým zápasem na poslední Kutné Hoře (3:3). Vnímal jste to jako povzbudivý první bod zvenku a zároveň udržení se na distanc od konce tabulky, nebo zklamání, že jste vlastně nedokázali vyhrát ani na posledním?

Velice těžké utkání. Jak jsem už i zmiňoval, před zápasem bychom ten bod brali všema deseti, ale vzhledem k průběhu jsme si, myslím, zasloužili tři. Došlo tam krajně v náš neprospěch k neodpískání jasných faulů rukama v obličeji, či v horní části těla od krku výš. To udělalo hodně. Nicméně domácí ty šance měli taky. Z jednoho pohledu bod zlatý, protože jsme nebodovali nikde jinde, z druhého mohl být ten zisk vyšší.

Doma jste se na výkony a výsledky mohli spolehnout a udělali jste 16 ze 17 bodů. Proč to nešlo i venku?

Nemáme potřebnou kvalitu. Když to porovnám s loňskem v divizi, odešlo deset hráčů z užšího kádru. Drtivá většina hrála v základu, a to je znát. I když nám zůstala nějaká šestice. Přibyl, Vetešník, Macháček, Stibora, Moravec plus Menčl, který se nyní vrátil se mnou. Nechávat to jen na nich, je těžké. Přibyl se dlouhodobě potýká s formou. I když zase nastřílel v téhle půlsezoně nejvíce branek. Pokud podzim momentálně shrnu, tak jsme se spíše opírali o výkony Moravce, ostatní mají rozhodně na víc - vynechme teď Macháčka, který je samozřejmě stěžejní, ale to je jiná kapitola. V jeho letech klobouk dolů, že to prostě dokáže hrát.

Podzimní střelci Libiše

7 – Tomáš Přibyl

6 – Jan Vetešník

3 – Vladimír Stibora, Andrii Tsopa

2 – Tobiáš Vondra, Dominik Menčl, Pavel Macháček

1 – Vítězslav Jindřich, Radek Havlíček, Jakub Moravec, Patrik Šamša

Z jednotlivců byste tedy vyzdvihl pouze Moravce?

Moravce jednoznačně a potom máme vynikajícího brankáře Satrapu. Ten nás svými výkony držel, nicméně zrovna v té Kutné Hoře se mu to nepovedlo. Ale vytýkat mu to? Na to nemůžu ani pomyslet. Ve většině zápasů nás podržel a vychytal, co měl, a ještě mnoho navíc, to je super.

S původně útočníkem Moravcem jste v sestavě poněkud zašibovali, že?

Je to dané tím, že vlastně už v té loňské ještě divizní sezoně de facto u nás neměl místo. Těch ofenzivních hráčů jsme měli docela dost, byli tam ještě Jánský, Trýzna, Mlejnek, do toho hráli Přibyl, Vetešník, takže v útočné síle byla strašně velká konkurence. Už se mi v minulosti několikrát osvědčilo, že útočníci většinou bývají i výborní stopeři. Zkusili jsme to, Moravcovi se to zalíbilo a od té doby hraje levého stopera, kterého jsme vedle Macháčka moc potřebovali. Nakonec se nám rekrutoval sám z vlastních řad.

Mohou se hráči, kteří tým v uvozovkách v nouzi doplnili, ještě zlepšovat?

U některých je výhled a pravděpodobnost, že by se dali někam výš posunout, u některých je to strop, což je na nich patrné.

V zimě se nabízí větší prostor pro doplnění mužstva. Jak velké přesuny plánujete a nehrozí, že by ještě někdo odešel?

Odchody ne. Všichni současní hráči při pohovorech řekli, že chtějí zůstat, má to smysl a vidí se tady. A to i ti hostující. Na příchozích pilně pracujeme, ale potřebujeme takových pět hráčů, a když to řeknu trochu hloupě, tak všechny možná rovnou do základní sestavy. Uvidíme, co se povede a co ne.

Ještě se vrátím k bilanci doma - venku, mluvil jste o odchodech, ale co je za tím, že doma se vám podařilo body urvat a venku jste byli prakticky nuloví? Hráči si třeba méně věří?

Hrozně v tom hraje roli psychika. Jakmile začneme prohrávat, hráči mají svěšené hlavy a nechtějí, nebo nedokážou za to vzít. A to je jeden vedle druhého, tedy zase kromě Moravce. Ten to prostě chce zlomit, našel se na tom stoperu, hecuje to… K tomu se přidává Macháček, ale dva hráči z týmu je strašně málo. Jedeme ven a nejsme ani poloviční, my jsme žádní. Jeli jsme do Milína a de facto už v autobuse jsme zapomněli hrát fotbal a jeli jsme jenom na výlet.

Zrovna suverénní Milín možná není úplně ideálním příkladem, ale z jiných hřišť by to asi nějaký ten zisk chtělo…

Určitě. Byly tam dobré zápasy jako s Povltavskou, kde jsme si mysleli, že bychom měli bodovat. V Poříčí, na prvním zápase, kde jsem byl, mě překvapil kádr, který v Libiši zůstal, a jeli jsme tam se třemi dorostenci. Ale hráči bojovali, což bylo hodně důležité, a předvedli výkon na body, ale bohužel se to nepotkalo.

Celkový součet 17 bodů a desátá příčka v hodně vyrovnané tabulce, pokud tedy nepočítáme odskočený Milín. Jaká je to pro vás výchozí pozice do jara?

Sleduji i ostatní soutěže, ať už přebory, A třídy až po druhou ligu, a vidím, jak jsou tam mančafty naštosované a mnohdy mají ještě méně bodů než my. Výchozí pozice to tedy úplně špatná není, ale určitě nemůžeme usnout na vavřínech a říct si, že to přijde samo. Stačí pár porážek, navalí se na vás psychika a hned bude všechno špatně. Musíme teď zapracovat na posilách a výrazně i na kondici, protože mančaft potom odpadává, to se předtím nestávalo a to je velmi špatné. Nevím, jakým způsobem se tu trénovalo netrénovalo v létě. Asi ano, ale ne v počtu, ve kterém si asi představovali, a hráči prostě tu kondici nemají.

Dominik Menčl a jeho parádní gól v utkání s Dobříší:

Zdroj: Sokol Libiš

Když bychom se vrátili před třetí kolo, kdy jste tým přebíral, tak splnil zbytek podzimu vaše tehdejší očekávání?

Čekal jsem od toho trošku víc a že budeme úspěšnější venku. Že přivezeme z celého podzimu jediný venkovní bod, je zklamáním. Mužstvo herně není špatné, ale svoji sílu ukazuje pouze doma, a to to mi hrozně vadí. Sehráli jsme velmi dobrá utkání s Velimí, s Chlumcem, kde hráči soupeře byli podobného ražení, předváděli podobný styl hry, byli i zkušenější než my, pokud odmyslím Macháčka, byli déle pospolu než my a dokázali jsme s nimi odehrát dobré partie. Na naší hře se ještě dá zapracovat, ale k tomu potřebujeme dobrou fyzickou kondici. Očekávám, že se ještě vyladíme lépe.

V přípravě se tedy hráči mají na co těšit… Zahrajete si nějaký turnaj, nebo jen přátelská utkání?

Pouze přáteláky. Ty máme naplánované na únor s tím, že leden bude takového spíše hrubšího zrna. (smích) Turnaje jsme se nechtěli účastnit, protože je to potom zavazující. Někdo pak bude chybět a museli bychom to doplňovat hráči béčka, to nechceme.

Překvapilo vás celkově něco v nové soutěži, ve které Milín hodně utekl, i když při pohledu na jeho soupisku asi není divu?

Ten je samozřejmě i podle soupisky někde jinde a je jen otázka času, jestli takový náklad a výdaje ustojí. Na druhou musím říct, že se s nimi dá hrát. Jsou to fotbalisti a protivník se vždycky chce na taková mužstva vytáhnout. My jsme tam bohužel přijeli ustrašení a prohrávali jsme. Ačkoli jsme vyztužili střed, aby tam Kadlec nedělal hru, přesto jsme od něj inkasovali ze středu hřiště hned na začátku gól, což bylo zase špatně a složilo to naše plány. Některý další týmy s nimi hrají vyrovnaně, jiné dostanou nařezáno. Uvidíme, co přinese jaro, třeba to bude úplně jinak. Člověk nikdy neví.

Předpokládám, že pro váš tým bude na jaře jediným cílem záchrana.

Každopádně. Musíme myslet na to, že nesmíme spadnout. To by bylo velice obtížné se zase zvedat zpátky. Hrozně mě mrzí, že odešlo tolik hráčů. Kdyby se tak nestalo, pravděpodobně bychom chtěli hrát o postup zpátky nahoru a vrátit Libiš tam, kam patřila. Bohužel to teď není na pořadu dne, je to o kvalitě hráčů a tu momentálně takovou nemáme.

