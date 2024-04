Hovorčovice – Benátky n. J. B 2:2 (0:0)

Jiří Kubát, trenér Benátek B: Zápas se pokusím zhodnotit bez velkých emocí, ale je to těžké. První poločas byl herně vyrovnaný. Domácí měli jednu vyloženou šanci, kterou výborně chytil brankář Dědek. My jsme měli nějaké tři pološance po třech vyražených střelách, které jsme nedoběhli. Ve druhé půli jsme chtěli přidat, také jsme do ní dobře vstoupili. Všechno nám hrálo do karet, vyloučení domácího hráče, pokutový kop, po kterém jsme šli do vedení. Následně jsme zvýšili. Měli jsme několik brejkových situací, při nichž jsme šli do přečíslení. Mohli jsme zápas rozhodnout, avšak my je nevyužili. Domácí poté vysunuli jejich nejlepšího hráče Valíčka, o kterém víme, do útoku. Po jednom dlouhém nákopu, který nás přeletěl, snížili. V poslední minutě jsme pak inkasovali po standardní situaci vyrovnávací branku. Na přední tyči byl zcela volný hráč, což si nedovedu vysvětlit. Nevím ani, kdo u něho měl stát. Pro nás to jsou jednoznačně dva ztracené body z venku. Vše jsme měli jak na zlatém podnose. Je umění z tohoto zápasu nevytěžit tři body. Bod pro nás nic neřeší, to samé platí o soupeři. Ostatní výsledky nám docela nahrály, zvítězilo jen Obříství. Stále máme čtyři body ztrátu. Je sice pěkné, že neprohráváme, z šesti jarních utkáních jsme pětkrát neprohráli, ale potřebujeme sbírat výhry. Nyní máme Čelákovice, poté Bakov a Všestudy. V této soutěži se dá hrát s každým. Musíme ale vyhrávat, jinak budeme body honit na poslední chvíli a bude to setsakramentsky těžké.

