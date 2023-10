Záryby – Bakov 2:4 (1:2)

Zdeněk Antoš, trenér Záryb: Nastoupili jsme se změnami v sestavě. Důvod byl jednoduchý: marodka. Přesto se nám to podařilo poskládat. Začátek zápasu byl super. Již ve 4. minutě jsme vstřelili rychlou branku a vše vypadalo na dobré cestě. Bohužel během deseti minut jsme dvakrát inkasovali po chybách v naší rozehrávce. Od této doby soupeř převzal iniciativu a do poločasu nás k ničemu nepustil. Do druhého jsme udělali dvě změny a pokusili se o zvrat. To se nám povedlo jen částečně vyrovnávací brankou na 2:2. Vypadalo to, že obrat dokonáme, ale opět během dvou minut jsme inkasovali ještě dvakrát a opět po chybách v rozehrávce. Do konce zápasu se už nic nezměnilo. Na závěr chci poukázat: Pokud si někteří hráči neuvědomují, v jakém počtu nastupujeme na zápas, a nedodržují předzápasovou životosprávu, tak je to smutné. Trpí tím pak celé mužstvo. Mohu pouze doufat, že se to už nebude opakovat.

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: Konečně jsme dali víc gólů než domácí a zaslouženě vyhráli. Myslím, že od sedmdesáté minuty jsme soupeře začali přehrávat. Matěj Vaněk konečně splácí naši důvěru v něj vloženou. Poděkování celému týmu za bojovnost a předvedenou hru.