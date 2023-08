Zkraje jara vystřídal trenér Luboš Urban u kormidla fotbalistů Sokola Libiš Miroslava Kratochvíla. Nyní se rošáda opakuje v opačném gardu. Právě kouč, se kterým tým absolvoval ještě poslední zimní přípravu, se vrací na scénu.

Miroslav Kratochvíl vystřídal v roli trenéra Libiše Luboše Urbana. | Foto: Deník

Žádné nové jméno se nekoná. Zatím nulovou bilanci na jaře ještě divizní Libiše v o patro nižší soutěži se pokusí co nejrychleji zlomit trenér Miroslav Kratochvíl. Ve funkci střídá svého nástupce Luboše Urbana, který skončil den po druhé podzimní porážce doma od Sokolče (1:3).

Sám jednapadesátiletý Miroslav Kratochvíl v polovině března, když odcházel, mluvil o přerušení spolupráce a přátelském rozchodu. Sotva pět měsíců poté se na místo činu vrací. „Vedení Libiše mě oslovilo, že je problém s výsledky, kádr se totálně rozpadl a je potřeba s tím něco udělat,“ přiblížil, jak byl vytržen z fotbalového odpočinku. „Je to pro mě zpátky výzva," souhlasil.

V kabině už zdaleka nenajde všechny hráče, s nimiž rozjížděl uplynulou sezonu. „Někteří kluci, kteří zůstali, s nimi se znám. Zbytek lehce promíchaný z dorostu. S některými nově příchozími, třeba s gólmanem Satrapou, jsem se poznal během tréninkových jednotek v týdnu. Je před námi ale strašně moc práce,“ uvědomuje si před blížícím se ostrým restartem.

Ten sokoly čeká v páteční večerní (od 19 hodin) předehrávce na hřišti ambiciózního nováčka z Poříčí nad Sázavou. „Domácí do toho jdou s bodem, my s nulou. Bude to velmi prekérní utkání. Očekávám hodně soubojové. Uvidím, jak si s tím poradíme. Rádi bychom bodovali. Ale těžko předjímat ze dvou tréninků, které zatím máme za sebou,“ uvedl.