„Stěhoval jsem se do Prahy a hledal klub, kde bych si mohl zahrát. Bylo mi doporučeno právě angažmá v Kralupech,“ objasňuje pětadvacetiletý záložník a potvrzuje, že na přestupu má zásluhou především Tomáš Hunal. Bývalý ligový stoper dohrával kariéru právě V Olších, nyní dělá asistenta trenéra v Prostějově, odkud Filip Studený pochází. „Spolupracuje tam s mým v uvozovkách manažerem Láďou Dudíkem,“ přidává.

Úplně první fotbalové krůčky Studený udělal na předměstí Prostějova v Sokolu Čechovice, v deseti přestoupil do Prostějova a následně stále ještě v žákovské kategorii do Olomouce. V Sigmě vydržel až do B-týmu. Svými výkony ve starším dorostu, s nímž vyhrál celostátní soutěž, si řekl o nominace do reprezentací U18 a U19. Právě devatenáctku startů v nejcennějším dresu řadí společně s titulem olomoucké devatenáctky mezi největší úspěchy své stále ještě mladé kariéry.

V mužích následoval půlroční návrat do třetiligového Prostějova a stejně krátká epizoda ve Zbrojovce Brno, na delší dobu zakotvil až ve Vyškově. Po čtyřech sezonách ve třetí lize si na rok odskočil ještě o něco jižněji a kousek za hranice – do rakouského Laa an der thay. Uplynulý podzim odehrál v přeboru Olomouckého kraje v barvách Kralic na Hané.

V Kralupech jej čeká ještě o dvě patra nižší třída, samotný hráč ale věří, že pouze na nezbytně nutnou dobu. „Vyhlídky a cíle, s nimiž přicházím, jsou jasné. Co nejrychleji postoupit o soutěž výš, zabydlet se v ní a hrát důstojnou roli, případně dále postupovat,“ usmívá se. Víru dodává i přípravný zápas, který za nový tým stihl ještě před „koronavirovou“ výlukou. „Úrovní kluků a celého týmu jsem byl velice mile překvapený. Nebál bych se vůbec srovnání s týmem, ve kterém jsem strávil podzimní část.“

Sám sebe by charakterizoval jako hráče, který hodně rád hraje s balonem. „Myslím, že kromě chytání zvládnu zahrát kdekoli, ale nejlépe se cítím ve středu zálohy. Řekl bych, že jsem celkem kreativní, ale pokud je potřeba přitvrdit, nemám určitě problém ani s tím.“

Na trávník se po karanténě velice těší. „Snažím se udržovat běháním sám, nebo s přítelkyní, ale to už člověku leze spíš na mozek,“ hlásí. Se sportem, kromě běhání i brusle, tenis, hokej, má spojený nejen volný čas. Pracuje jako vedoucí oddělení v centrálním skladu předního obchodu zabývajícího se prodejem sportovního vybavení a oblečení.