Doma moc toužili po třech bodech. Nejen proto, že předešlé dva venkovní zápasy krajského přeboru prohráli. Především je chtěli věnovat zesnulému dlouholetému šéfovi libišského fotbalu. To se ale Sokolům v duelu s Tuchlovicemi nepodařilo. Hosté po gólové přestřelce v úvodní čtvrthodině odvezli vítězství 2:1.

Před utkáním aktéři na hřišti minutou ticha uctili památku v úterý zesnulého bývalého dlouholetého předsedy TJ Sokol Libiš Vladimíra Vávry. „Pro klub je to velká ztráta nejen coby šéfa a mecenáše, ale pro nás hlavně kamaráda a člověka. Bude hodně chybět,“ vyjádřil se k smutné události uplynulých dní trenér áčka Miroslav Kratochvíl.

Odchod hlavní postavy libišského fotbalu uplynulého čtvrtstoletí podle něj bude mít určitě vliv na budoucí fungování. „Klub nejen financoval, ale dával nám i velkou energii. Musíme jít ale zkrátka dál,“ pokračoval Miroslav Kratochvíl.

Zvýšenou motivaci získat právě v tomto utkání všechny body se ovšem přetavit nepodařilo. „Jednoznačně jsme chtěli za Vláďu Vávru nechat body doma, bojovali jsme, ale bohužel to nevyšlo,“ posteskl si kouč.

Na brzký vedoucí gól hostí dokázali domácí ještě pohotově reagovat vyrovnáním Martina Tauchmana. Mladá letní posila z Neratovic se tak prosadila i ve druhém domácím utkání. Jenže na rozdíl od toho úvodního z toho byla porážka.

Návštěva z Kladenska si totiž vzala vedení bleskově zpět a už jej nepustila. „Druhý gól byl za mě z jasného ofsajdu, ale nemáme tu VAR, abychom se k tomu vrátili. My jsme měli dalších osm šancí, které jsme neproměnili. Z toho pramenil i výsledek,“ hledal příčiny nezdaru trenér Libiše.

Za muže zápasu označil oba gólmany – Fialu a Cimrmana, kteří podle něj lapili mnoho nad rámec toho, co museli. Některým hráčům v modrých dresech prý zápas naopak nevyšel podle představ. Mezi lepší kouč řadil Savulkina, Pospíšila a Chalupu. „Výkony ostatních snesly trochu horší měřítko. Jejich muset či chtít (vyhrát) zůstalo v kabině,“ hodnotil s tím, že smolařem byl Čičatka. Navrátilec do sestavy po jednozápasové absenci se přimotal ke všem třem brankám. „Zápas mu nesedl, ale to se stává. Nejsme profíci.“

Přerušit nepříjemnou třízápasovou šňůru se sokolové pokusí ve Velimi. „Čeká nás tam technicky velmi zdatný soupeř. Bude to buď, a nebo. Pokud výkonem navážeme na ten z Poříčan, kde jej chválil i trenér domácích, nemusíme se bát,“ neskládá předem zbraně Miroslav Kratochvíl.