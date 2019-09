V 7. minutě u rohového praporku vybojoval téměř ztracený míč hostující Paluka, poslal krásný čechraný centr do velkého vápna, na který si skvěle naskočil Michal Punčochář a hlavou otevřel stav utkání.

Ve 22. Kralupy zahrávaly rohový kop, který ovšem nedopadl nejlépe. Odražený míč si na půli hřiště dostal až k Ondřeji Hrdinovi, ten se s ničím nemazal a zamířil si to padesátimetrovým sprintem rovnou až k brankáři Javůrkovi. Čtveřice domácích hráčů ho stíhala marně. Hrdina poslal střelu k pravé tyči – 0:2.

I Kralupy měly šance, které zaváněly brankou, zejména v 16. minutě ze standardní situace a rovněž ve 30. minutě, kdy hlavou zakončoval Pakandl těsně nad hostujícího brankáře Michovského. V samotném závěru poločasu hosté mohli ještě navýšit skóre, v tom jim ale zabránil Martin Javůrek, výborně chytající dorostenec v brance Kralup.

Druhá půle byl po úvodní desetiminutovce už pouze v režii Libčických, kteří domácí už k ničemu vážnějšímu nepustili. Na branku Kralup se valil jeden útok za druhým. V 60. hostující Jeřábek prostrčil mezi čtveřicí domácích hráčů míč na Paluku, který v těžké pozici před Javůrkem zvýšil na 0:3.

O chvíli později Libčice znovu utekly brankou Tenkla, ke kterému se dostal odražený míč po zahraném trestném kopu. V 70. minutě hrubou chybu domácího kapitána Davida Hemra v rozehrávce před vlastní brankou využil důrazný Kamil Klempt – 0:5.

V 75. Minutě se valil na domácí branku další útok, který zakončoval střelou k pravé tyči opět Michal Punčochář - 0:6. Dvě minuty před koncem utkání domácí Hemrem pouze zkorigovali na 1:6.

„Katastrofální výkon, to co předvedli naši svěřenci, vypadalo spíš, že se potulují ještě někde v okresním přeboru. Soupeř spolu hraje tři roky, jsou sehranější. Vždycky jim unikl těsně postup, tak snad se jim to letos povede,“ smiřoval se s vysokou porážkou trenér David Hemr starší.

Podle hostujícího Jaroslava Hamouze zaslouženě vyhrál lepší tým. „Na domácí tým jsme se pořádně nachystali. Na jejich zápase jsme se byli podívat. Věděli jsme, že mají zkušené hráče. Chtěli jsme to mít vzadu zavřený. Naše mužstvo využilo brejky, protože na to máme typologickej mančaft, kluci jako Ondra Hrdina nebo Michal Punčochář, který naráží balony. Dneska rozhodli naše rychlé kraje. Vítězství jsme si zasloužili.“

Kralupy 1901 – Libčice 1:6 (0:2)

Branky: 88. Hemr – 7. + 75. Punčochář, 22. Hrdina, 60. Paluka, 62. Tenkl, 70. Klempt. Rozhodčí: Kuba. ŽK: 1:3. Diváci: 255.

JAN SLÁMA