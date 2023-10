Více červených karet než branek přineslo utkání I. A třídy mezi Vestcem a kralupským FK 1901 (1:1). Horké hlavy, kterým na tři červené karty stačila jediná minuta, si vzala už částečně do parády disciplinární komise.

Tomáš Petr, FK Kralupy 1901 | Foto: Jan Sláma

O svých trestech mají zatím jasno vestecký Petr Ježdík (4 SU) a kralupský Tomáš Petr. Ten za nakopnutí ležícího a předtím faulujícího exligového Vlastimila Vidličky v přerušené hře vyfasoval třízápasový distanc. Hrubé nesportovní chování hráče, který v kraji zároveň i píská, neuniklo ani komisi rozhodčích, ta jej odsoudila jako „naprosto neakceptovatelné“ s tím, že bude zohledněno i v jeho obsazení do konce podzimní části soutěžního ročníku.

Červenou kartou oceněná akce Petra navíc ihned přinesla reakci. S pomstou v podobě „prudkého násilného udeření soupeře oběma rukama do oblasti hrudníku“ přispěchal domácí Petr Ježdík. Ve výsledku ale dopadl právě on nejhůře, protože pozadu nezůstal ani hostující Tomáš Chlapec a vytáhl ještě tvrdší kalibr. Podle zápisu o utkání měl Ježdíkovi hlavičkou do oblasti obličeje způsobit zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice.

Zranění nejspíš bude pro Chlapce přitěžující okolností. Disciplinární komise si zatím vyžádala lékařskou zprávu hráče a o výši trestu hodlá rozhodnout na příštím zasedání ve čtvrtek 19. října.