V Boleslavi fotbal neměl logiku, Lauda trefil pro Byšice jackpot

Tohle byla fotbalová krádež za bílého dne. Hráčům Byšic to ve Staré Boleslavi s výjimkou úvodních minut herně drhlo, ve druhém poločase ztratili vedení, na jejich bránu se valil jeden útok za druhým. A to i poté, co soupeř musel do deseti. Přesto se dokázali v závěru vymanit a rozhodnout utkání sedmého kola I. B třídy ve svůj prospěch.

I. B třída, 7. kolo: Stará Boleslav (ve žlutém) - Byšice (1:2) | Foto: Luboš Kurzweil

„Megašťastná výhra, asi jako druhé pořadí ve Sportce,“ měl po třetím tříbodovém zisku v sezoně jasno i trenér Daniel Hnízdil. Jan malou chvíli předtím se po chladnokrevném „úklidu“ ojedinělé akce dotažené alespoň k zakončení stal definitivním katem Slavoje Jiří Lauda. Stejný hráč po přilíznutí výborně zahrané standardky účet z první střely na bránu také otvíral. Jenže do konce v té době chybělo ještě téměř celých devadesát minut… Mezi oběma nejsvětlejšími momenty hostujícího týmu si trenér Hnízdil málem vykřičel hlasivky. S přibývajícím časem jeho jedenáctka v bojovném a místy i dost od podlahy hraném mači stále více šlapala vodu, nepodržela míč, působila rozháraně. Když se po jednom z mnoha rohů koledování si o vyrovnání naplnilo, vsadil by na Byšice asi málokdo. Byť domácí úplně vyložené šance neměli, centrů a závarů na úzkém hřišti přibývalo. Nová výzva. Pekař pojede s vozem cupra leon východoevropský šampionát Přečíst článek › Vysvobození nepřineslo přešachování sestavy, ani vykartování domácího špílmachra Kovaříka. Proti Bušínskému se musel Hnízdil mladší pořádně natahovat. I jeho zásluhou ale modrožlutí nejhorší chvilky ustáli a tři minuty před koncem soupeře dokonale uzemnili. „Fotbal tady dneska neměl logiku. Herně vyzněl zápas tak osmdesát ku dvaceti pro fotbalovější domácí,“ přiznal Hnízdil. „My jsme dneska pouze nakopávali balony. Hodně lidí nám sice chybělo, ale v kádru je nás dost. Nemáme bohužel dostatek kreativních hráčů a musíme to urvat spíše bojovností, což se tedy podařilo,“ ocenil. Domácí se místo obratu museli smířit s první letošní ztrátou na svém hřišti. „Byli jsme si tak jistí, že zápas otočíme, až jsme udělali osudovou chybu. Po ní už příliš času na zvrácení nebylo,“ vrátil se do smolného závěru Josef Matějovský, hrající předseda rovněž oslabených domácích. Přiznal, že po nedobrém začátku bylo těžké dostat se bránícímu soupeři na kobylku. „Na našem malém hřišti je to složité. Všechny nákopy vzadu pokryli a odhlavičkovali. Mají na tuto soutěž i kvalitního gólmana.“ 7. kolo: Kralupy - Holubice 7:0 (2. a 6. Hemr, 31. a 36. Menčl, 23. Matějček, 45. Janiga, 57. Novák), Stará Boleslav - Byšice 1:2 (60. Vodák - 4. a 87. Lauda, ČK: 73. Kovařík - Bol.), Milovice - Švermov 3:3 pen. 4:3 (40. a 69. Müller, 9. Krátký - 34. a 80. Šimůnek, 7. Steinbach), Bakov n. J. - Vysoká 2:1 (52. Frelich, 68. Vitmajer - 45+1. Kettner), Lužec - Hovorčovice 4:0 (49. a 86. Kučera, 12. vl. Mansfeld, 44. Stejskal), Chotětov - Radonice 4:4 pen. 5:3 (20. a 36. Koníček, 58. Souček, 61. Lukáš - 41. a 79. Zhabokrytskyi, 22. Bezkočka, 34. Moravec).

