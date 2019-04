Ve Vysoké dokázali hosté z Milovic odpovědět pouze na vedoucí branku domácích. Na druhou trefu už recept nenašli, a tři body tak zůstaly na Kokořínsku.

„Za první poločas jsme zahodili šancí na dva zápasy. Z malého vápna jsme třikrát přestřelili branku. Dvakrát po samostatných nájezdech trefíme brankáře,“ litoval kormidelník Milovic Pavel Pavlíček. Den neměl ani on sám. Po hodině hry byl vykázaný za urážku domácího Gabča. Po utkání se za ni přišel omluvit dotyčnému i do kabiny rozhodčích.

Domácí měli v první půli skutečně o něco méně šancí, jenže dorážející Pražák dotáhl tu Rolencovu až do finále. Ve druhé půli Gabčo rozhodl z přímého kopu.

S koučem pouze v publiku končil i Lužec v Byšicích. V 75. minutě za stavu 4:1 došla sudí Navrátilové trpělivost s poznámkami Pavla Dohnala. Slovní reakci směrem k asistentovi na čáře si následně neodpustil ani náhradník Kučaba a viděl červenou, aniž by zasáhl do hry. Předzvěstí nedobré druhé půle byl pro hosty gól do šatny, kterým Byšice otáčely na 2:1. Jako první se v utkání trefila jarní hrozba Eletisu Lebduška.

Ve Vojkovicích ozdobil zápas s Holubicemi souboj brankářů z jediné rodiny. Po výsledku 2:1 měl více důvodů ke spokojenosti Pavel Heimrath mladší. Proti týmu jeho otce domácí zaznamenali vůbec první výhru po anulování té s béčkem Benátek.

Vojkovická jednička viděla zápas jako vyrovnaný. „Na obou stranách bylo hodně nepřesností v přihrávkách a také podobný počet šancí. Z naší strany to byl vybojovaný zápas, musím pochválit kluky, kteří nechali na hřišti vše. Naše snaha byla odměněna dvěma brankami.“

Vysoká - Milovice 2:1 (0:0)

Branky: 54. Pražák, 75. Gabčo - 63. Dlouhý. Rozhodčí: Stumpf. ŽK: 3:1. Diváci: 70.

Vojkovice - Holubice 2:1 (0:0)

Branky: 52. Šelicha, 70. Prachař - 76. Trojan. Rozhodčí: Nágl. ŽK: 2:3. ČK: 90. Valtr (H.). Diváci: 135.

Byšice - Lužec 5:1 (2:1)

Branky: 26. a 81. Obusanya, 45. a 58. L. Temiak, 71. J. Svačina - 16. Lebduška. Rozhodčí: Navrátilová. ŽK: 4:5. ČK: 75. Kučaba (L.). Diváci: 222.