Všech třináct bodů jeho tým posbíral až od šestého kola dál. Na začátku jako by se hledal. Střelecky se nedařilo vůbec, zatímco soupeřům do brány vždy něco spadlo. První ze tří čistých kont defenzivní řady udržely až na sedmý pokus. V Sedlci-Prčicích z toho byla i premiérová výhra.

Tříbodovou radost si pak tým okolo kapitána Tomáše Buldry zopakoval ještě v Jinočanech po shodném výsledku 1:0. Do té doby tristní domácí bilanci vylepšovaly na poslední chvíli duely s Voticemi (7:0) a béčkem Kladna (3:1). Ze zbylých vybočil z porážek jen ten remízový s Jílovištěm.

Podzimní výsledky Dynama

„Začátek byl hrůzostrašný,“ ohlédl se Daniel Kaplan a na mysli neměl pouze samotné výsledky. „V prvním kole se vážně zranil brankář Zavadil. Dále jsme počítali na stopera s Hájkem, který bohužel moc nechodil a v polovině soutěže odešel do Tuchoměřic,“ zmínil nepříjemné ztráty v sestavě.

Za jeden z klíčových momentů pak označil příchod Jana Fialy z Libiše, náhrady mezi tři tyče. „S Honzou konečně přišly první body. Hodně nám pomohli zkušení borci z B-mužstva Pekárek, Dubský a Vymětalík,“ pokračoval Daniel Kaplan.

A co říká s odstupem o spojení s Klíčany, kde mužstvo i nastupuje k mistrovským zápasům? „Umožnilo nám pokračovat v soutěži,“ připomněl hlavní účel předsezonní fúze. „Máme ještě dost práce před sebou, musíme posílit minimálně o dva zkušené hráče. Pokud se nám to nepodaří v zimě, v létě je to povinnost,“ přidal aktuální úkol směrem ke kádru. Ten by se v nejbližší příliš měnit neměl.

„Žádné změny snad nebudou, nikdo neodejde. Naopak snažíme se posílit zadní řady, chybí nám zkušený dirigent obrany, ale sehnat kvalitní posilu není jednoduchá věc,“ řekl s trpkým úsměvem Kaplan s tím, že po vážnějších zraněních by se měli zapojit brankář Roman Zavadil a také Jiří Křtěn. „Uvidíme, co jim dovolí zdravotní stav,“ podotkl trenér, který na podzim protočil v sestavě celkem 26 hráčů. Zimní přípravu plánuje zahájit v polovině ledna na umělé trávě. Jediný přípravný zápas před začátkem jarní sezony svítí v kalendáři Dynama 2. března ve Velvarech proti mělnické Pšovce.

