Prozraďte, jak došlo na váš přestup do Kralup?

Oslovil mě s tím kamarád Kuba Štefek (bývalý brankář Kralup a vedoucí reprezentace malého fotbalu), že by byla ta možnost a také zájem ze strany Kralup. Vše jsem zvážil a byli jsme s trenérem Davidem Hemrem už asi rok a půl v kontaktu.

Proč došlo k přestupu až nyní?

Realizaci bránilo mnoho faktorů. Ze strany předchozího klubu Jiskra Modrá, ale i z mého vlastního pocitu neopouštět klub v situaci, kdy za mě nemají náhradu.

Co od působení v Kralupech očekáváte?

Je těžké něco očekávat, ale na základě referencí očekávám kvalitní mladý tým a výbornou partu, na které si osobně v týmovém sportu velmi zakládám.

Jaké konkrétní reference o klubu předpokládám nejvíce od Jakuba Štefka máte?

Je zde výborný přístup trenéra i celého vedení klubu, mladý tým s týmovým duchem a skvělým kolektivem. V neposlední řadě se ke mně dostalo i to, že na zápasy chodí větší množství fanoušků, kteří si fotbalu v Kralupech váží.

V minulosti na V Olších působil i Luděk Zelenka, dnešní manažer reprezentace malé kopané. Bavil jste se o Kralupech i s ním?

Se Zelím jsem to nerozebíral. Možná, až se někdy potkáme osobně, prohodíme pár slov. Ale jelikož zde už delší čas nepůsobí, komunikoval jsem s lidmi, kteří mají ke klubu blíže.

Máte představu o vaší roli v týmu?

To nechám zcela na trenérovi. Jediné, co jsem zatím pochopil, tak bych měl patřit ke zkušenějším borcům.

A vaše nejoblíbenější pozice na hřišti?

Střední záloha, nejradši mám pozici takového v uvozovkách tuláka.

Jakub Polák

Narozen: 23. května 1993

Vzdělání: Podkrušnohorské gymnázium Most

Zaměstnání: referent odbytu pro Arcibiskupství pražské

Fotbalová kariéra: odchovanec FK Litvínov, v letech 2012 a 2013 na hostování v FK Teplice, v roce 2018 přestup do Jiskry Modrá, v roce 2021 přestup do FK Kralupy 1901; v malé kopané patří k oporám Mostu v celostátní lize, s reprezentací dosáhl na titul evropských (2016) i světových (2017) šampiónů

Koníčky: fotbal, Fifa 21, hudba, manželka, přátelé

Znáte s někým z mužstva?

Potkal jsem se jen Karlem Kristenem v rámci malé kopané. Je to správný chlap a určitě se těším na naše další společné zážitky na hřišti i mimo něj.

V Kralupech se netají touhou postoupit do vyšší třídy. Zaujal vás i tento cíl?

To je naprosto jasné. K čemu bychom pak ten sport jinak dělali. Je to soutěž a jsem rád, že v Kralupech jsou takto ambiciózní.

Nebude pro vás I. B třída přece jen nízkou soutěží v kontextu toho, že jste hrál ještě na podzim krajský přebor a předtím i divizi?

To si nemyslím. Říká se, že tato soutěž se kvalitativně vyrovná i slabším přeborům, takže určitě nebude. Navíc je cílem postupovat, takže doufám, že se v I. B třídě neohřeji dlouho.

Hrál jste dosud výhradně za severočeské kluby (před Modrou za Litvínov, či Teplice). Odkud budete dojíždět a nebude to komplikace?

Žiji v Praze na Stodůlkách, takže mám kratší cestu než do bývalého klubu. I to hrálo v mém rozhodování o přestupu důležitou roli.

Jak snášíte současnou dobu bez sportu? Co nejvíc chybí?

Momentálně už špatně. Nejvíc mi chybí právě sociální kontakt, zápasy, soutěživost, takové to, kdy člověk už nic neřeší a dělá, co ho baví, a nežije jen jak robot.

Udržujete se nějak individuálně? Je těžké se k tomu donutit?

Musím se přiznat, že nikdy jsem nebyl typ hráče, co se individuálně připravoval. Nedokážu se absolutně sám donutit a vyběhnout ven.V posledních měsících se ale snažím, i když u toho fakt trpím. Co si ale budeme povídat, individuální trénink nedokáže nahradit trénink s týmem.

Věříte, že se v dohledné době začne trénovat a hrát?

Absolutně už si nemyslím nic. Bohužel situace je, jaká je, proto už nemám ani žádná očekávání.

Určitě ještě plánujete hrát i malou kopanou. Půjde to skloubit s Kralupy?

Určitě ano. Když to šlo skloubit s velkým fotbalem v Modré, předpokládám, že v Kralupech nebude problém.

Máte v malé kopané ještě nějaké cíle či ambice, když už jste se stal i mistrem světa?

V malé kopané mi chybí už jen vyhrát ligu mistrů na klubové úrovni, ovšem stárneme každým rokem a v této době bůhví, zda ještě někdy přijde šance to dokázat.

Jak vzpomínáte na světový šampionát v Tunisku (2017) a finále, ve kterém jste vstřelil vítězný gól?

Je to vzpomínka, která nikdy nezmizí. Až postupem času si uvědomuji, co jsme vlastně v těch letech dokázali.