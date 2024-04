Až v nedělním utkání nastoupí fotbalisté Plaňan proti Jíkvi, bude to bez rozhodčích delegovaných středočeským svazem. Jeho vedení o tom informovalo na svém webu. Důvod? Trojice sudích se podle informací svazu rozhodla „bojkotem“ zápasu podpořit svého kolegu, kterého právě trenér Plaňan po minulém kole nařkl z ovlivnění zápasu a zároveň i zlehčoval jeho fyzické napadení jedním z hráčů celku z Kolínska.

Z fotbalového utkání I.B třídy Jestřabí Lhota - Plaňany (0:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Trenér Plaňan Petr Šafránek se po minulé porážce svého týmu 0:6 v Ostré nevybíravě opřel do hlavního rozhodčího zápasu Miloše Stejskala. Jak už Deník informoval, osočil třicetiletého sudího z připískávání domácím, uvádění nepravdivých informací do zápisu a navrch prostřednictvím slov o kapřících nepřímo i z toho, že za to měl i něco dostat.

Na nařčení už v týdnu reagovala komise rozhodčích středočeského svazu. Trenéra předala k disciplinárnímu prošetření a vyzvala k doložení důkazů pro svá tvrzení. Samotný rozhodčí prý zvažuje i právní kroky. Dalšího pokračování se kauza dočkala v podobě avizované nepřítomnosti už delegované trojice Jan Stehlík, Roman Jarolímek a Josef Blížil na nedělním utkání 20. kole I. B třídy mezi Plaňany a Jíkví.

„Středočeští rozhodčí mi oznámili, že víkendový zápas Plaňan pískat nechtějí. Nechtějí riskovat, že budou čelit podobnému mediálnímu či fyzickému útoku jako jejich kolega Miloš Stejskal. V tomto případě jejich rozhodnutí respektuji, chápu je a stojím za nimi,“ komentoval nastalou situaci předseda Středočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Neumann.

„Na podzim jsem vyhlásil nulovou toleranci násilí ve středočeském fotbale. To, co se stalo v Ostré, se zkrátka nesmí opakovat. Dehonestuje to práci všech slušných lidí kolem fotbalu a naprosto znevažuje produkt středočeského fotbalu,“ dodal Neumann.

Na závěr vyzval ke společné kultivaci fotbalového prostředí a vyvarování se jakékoliv agrese nebo vulgarit. „Je to opravdu jen na nás. Neničme si fotbal, který tak všichni milujeme! Je potřeba si uvědomit, že i ti kluci v „černém“ jsou na stejné lodi jako my, a hlavně ve stejné výkonnosti! Jinak by pískali Ligu mistrů.“