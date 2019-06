Nejblíže zisku byla Vysoká, která v Libčicích ztratila remízový stav až v nastaveném čase druhého poločasu. „V utkání nahoru-dolů mohla vyhrát obě mužstva. Šťastnější domácí svou závěrečnou šanci proměnili, my chvíli předtím ne,“ vstřebával porážku trenér Vysoké Václav Řízek, který byl v náročném utkání s výkonem mužstva celkem spokojený.

Nejlepší střelec soutěže Gabčo vstřelil po měsíčním čekání svůj 28. gól v sezoně. Na konečnou šestou příčku ale se spoluhráči dosáhne, jen pokud z ní v závěrečném přímém souboji vystrnadí zatím o bod lepší Bakov.

Až skoro na konci se lámal také zápas v Lužci. Milovičtí, kteří do té doby pouze dotahovali těsné vedení domácích, otáčeli přestřelku dvěma údery v 85. minutě. „Udělali jsme hned v rozehrávce chybu při pomalé malé domů,“ popisoval Pavel Dohnal, jak se jeho derniéra na lavičce Lužce rázem proměnila v porážku. Ta už ovšem pro Eletis nic zásadního neznamená. Přestože má kvůli volnému losu v závěrečném kole po sezoně, je třicet bodů dostatečným polštářem k záchraně.

„Dostali šanci kluci z lavičky a béčka. Hlavně do ofenzivy byl zápas dobrý, padlo hodně gólů. S defenzivními a taktickými chybami, z nichž vyplynuly góly hostí, samozřejmě už taková spokojenost nepanovala,“ uzavřel Dohnal své poslední lužecké hodnocení. „Chtěl bych poděkovat hlavně Tauchmanům, že fotbal v Lužci nadále táhnou. Snad jim to ještě nějakou dobu vydrží,“ rozloučil se. Kde by se v roli kouče mohl objevit od léta, prý zatím není ještě na sto procent dojednané.

Před nejvyšší návštěvou v soutěži (253 diváků) si zahráli Vojkovičtí. Ne že by snad jako už po většinu jara jistě sestupující byli pro publikum v Chotětově až takovým lákadlem. Úspěšný nováček si ale na poslední domácí zápas naplánoval oslavy kulatého výročí. Hosté jejich poklidný průběh rozhodně nenarušili. Porážkou 0:9 se jim už podruhé v řadě příliš nepodařilo dostát cíle dohrávat soutěž důstojně.

„Domácí hráli dobře, my příšerně,“ potvrdil hrající kouč hostů Radek Šelicha, že si sváteční atmosféru užívala pouze polovina z aktérů, zatímco hlavní náplní druhé bylo lovení míče ze sítě. „Nastupuje za nás spousta kluků z béčka, abychom hráli alespoň v plném počtu. Výsledky už neřešíme, i když na podobné určitě nejsme pyšní,“ dodal.

Podobně jako týden předtím ve Vysoké se fotbalisté Byšic ocitli ve tříbrankovém skluzu i doma proti Holubicím. A také tentokrát přišlo dvojnásobné snížení pozdě. Poražení se tak ještě mohou stát druhým sestupujícím týmem z Mělnicka. Stane se tak, pokud v závěrečné kole přijdou o aktuálně bezpečnou pozici mezi celky na dvanáctých příčkách napříč všemi pěti skupinami.

Pro nejvyšší porážku v sezoně si zajel mělnický FC. S jistým prvenstvím v kapse ale hosty po utkání v Bakově mrzelo daleko víc než 1:5 zraněné koleno jednoho z mladíků v sestavě. Lukáš Prejza odehrál jen dvacet minut a zpáteční cestu si protáhl o vyšetření v boleslavské nemocnici.

Chotětov – Vojkovice 9:0 (4:0)

Branky: 9., 44. a 48. Koníček, 2. a 80. Souček, 11. vlastní, 85. Vyhlas, 86. Korejza, 87. Pečenka). Rozhodčí: Šesták. ŽK: 2:4. Diváci: 253.

Libčice – Vysoká 3:2 (0:0)

Branky: 64. a 90. Paluka, 5. Literák – 23. Vágner, 67. Gabčo. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 1:5. Diváci: 125.

Bakov – FC Mělník 5:1 (2:1)

Branky: 39., 71. a 85. Vitmajer, 31. Formáček, 90. Resl – 13. Antoš. Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 1:0. Diváci: 70.

Byšice – Holubice 2:3 (0:2)

Branky: 89. Zámečník, 90. Hakl – 12. Ježek, 19. Valtr, 69. Pilík. Rozh.: Holý. ŽK: 2:1. Diváci: 80.

Lužec – Milovice 4:5 (2:1)

Branky: 7. a 59. Kučera, 33. Rigo, 72. D. Hrdlík – 16., 63. a 85. Müller, 57. Solar, 85. Zoubek. Rozhodčí: V. Sandev. Bez karet. Diváci: 110.