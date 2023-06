Fotbalisté mělnické Pšovky v dalším pokračování krajské I. A třídy plichtili na hřišti béčka Čáslavi 1:1. Domácí borci vedli těsně před poločasem po gólu Vilíma, hosté srovnali po pauze Svobodou. Výsledek už nezměnilo ani vyloučení čáslavského Lebdušky necelých dvacet minut před koncem, domácí oslabení ustáli.

I. A třída, 23. kolo: FK Pšovka Mělník - Sokol Luštěnice (0:1), 22. 4. 2023 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Pšovce to na jaře příliš nepadá do branek soupeřů a venku to platí snad ještě víc. Bod z Čáslavi, která má ve spodní polovině tabulce o tři víc, byl v odvetách teprve druhým ze hřišť soupeřů. V utkání Mělničtí navíc prohrávali.

„První půle nebyla z naší strany dobrá. Několik příležitostí ke vstřelení branky jsme měli, ale zase nám chyběla přesnost v závěru akce. Domácí byli herně lepší. Celkem jednoduše se dostávali za naši obranu. Vystačili si s nakopávanými míči. To nám dělalo velké problémy a nakonec jim to jednou vyšlo,“ narážel hrající kouč Jan Studený na gól inkasovaný nedlouho před odchodem na přestávku.

Ve druhém poločase se Pšovce podařilo srovnat, autor branky Svoboda si pak navíc na soupeři vynutil faul, po kterém následovala červená karta. „Ve druhé půli jsme už byli odvážnější a podařilo se nám po standardní situaci a následném závaru před domácí brankou vyrovnat. Nakonec jsme mohli brát všechny body. Nabídnuto přesilovku jsme však nedokázali využít, a tak se musíme spokojit jen s bodem,“ dodal Jan Studený.

Domácím se konečná remíza hodnotila vzhledem k průběhu prvního poločasu těžko. „První půlku jsme dominovali, měli jsme spoustu slibných útoků, ale bohužel jsme z toho dali pouze jeden gól. Soupeř se přes půlku dostal sporadicky, dobře jsme kombinovali. V poločase klukům říkám, vedeme, jsme jasně lepší, držte balon a v tom teple jim dojdou síly, buďte trpěliví. Bohužel to vůbec nesplnili a pořád jsme se někam hnali. Soupeř to zavřel a hrál na brejky a to celkem úspěšně. Z rohu srovnali, potom jsme šli po červené do deseti a už vyhrát asi nešlo. Takže zaplať bůh za bod, ale s Mělníkem je to doma ztráta dvou bodů,“ řekl k utkání trenér rezervy Vratislav Junek.

Čáslav B – Pšovka Mělník 1:1 (1:0)

Branky: 42. Vilím – 63. Svoboda. Rozhodčí: Žáček. ŽK: 0:3. ČK: 72. Lebduška (Čáslav).