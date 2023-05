Hodně podobně bídně dopadli na venkovních výjezdech oba zástupci Mělnicka ve fotbalové I. A třídě – skupině A. Kralupy byly účastníkem postupové oslavy Chlumce, které předcházelo pět gólů v hostující síti. Stejný počet, který se ovšem v závěru podařilo alespoň dvakrát korigovat, inkasovalo Dynamo Nelahozeves v Klecanech.

I. A třída, 25. kolo: Dynamo Nelahozeves - FK Kralupy 1901, 6. 5. 2023 | Foto: Jan Sláma

V sezoně pouze dvakrát poražený Chlumec právě v utkání s kralupským nováčkem definitivně pojistil první místo. Čtyři kola před koncem drží už nedostižný čtrnáctibodový náskok. Mečbol proměnil i bez své hlavní hvězdy Miroslava Slepičky.

„Chlumec byl jasným favoritem zápasu, a to na celé čáře potvrdil. My jsme jim to ale svými chybami moc ulehčili. Bohužel jsme tahali za kratší konec celé utkání. Někteří kluci dohráli zápas se sebezapřením. Musíme se dát dohromady připravit se na příští zápas s Kosoří,“ sdělil k zatím nejvyšší jarní porážce trenér Kralup Karel Kristen.

Pšovka po další porážce balancuje nad sestupovou hranou

Dynamo mělo v Klecanech papírově hratelnějšího soupeře a ještě zkraje druhého poločasu také drželo nadějný stav 1:1. Zkušený exdruholigista Ondřej Průcha ale během krátké chvíle zkompletoval hattrick a střídající Astaloš už jen snižoval. Domácí se v poslední desetiminutovce prosadili ještě dvakrát.

„První poločas byl vyrovnaný a výsledek odpovídal dění na hřišti. V druhém jsme udělali hodně hrubých chyb při bránění, soupeř je trestal a zaslouženě vyhrál. Pokud se takových chyb nevyvarujeme, těžko budeme sbírat body, které ještě potřebujeme,“ hodnotil utkání trenér Dynama Daniel Kaplan, jehož tým před pěti zápasy ustrnul na pro sestup hraničních třiceti bodech.