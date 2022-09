Pokutový kop měl za následek nakonec „jen“ červenou pro protestujícího Radu, který tak na hřišti pobyl jen desítky vteřin. Brankář Michovský, po jehož kontaktu se soupeřem se diskutabilní desítka pískala, Tenkla nadvakrát vychytal a cenné tři body uchránil.

„Sbíral jsem vysoký míč ve skrumáži a byl jsem jasně atakován šlapákem na stehno, což mne rozhodilo ve výskoku a dopadl jsem na jednoho z hráčů soupeře,“ popsal gólman moment, o kterém vůbec nepochyboval, že by mohl být posouzen jinak než faul na jeho osobu.

Rozhodčí to ale viděl jinak. Paradox? Kdyby nepískl, mohli domácí pokračovat v oslavách vyrovnání, míč se totiž odrazil do sítě. Takto jediný aktivní účastník sourozeneckého brankářského duelu (starší Václav kvůli zranění za Libčice nenastoupil) musel na tři body vytáhnout ještě další zákrok. „Penalta byla kopnutá hrozně, ale pro brankaře pod tělo do špatného místa, že se mi nepodařilo míč udržet. Ani z dorážky ale gól nepadl,“ ulevil si Michovský. Dorážka by nejspíš ani neplatila, sudí v době kopu pískal konec zápasu.

Na exekuci penalty i situaci, která jí předcházela, se můžete podívat na videu:

Hosté se mohli nerváku vyhnout, kdyby po obratu odskočili výrazněji. Šancí jim na to průchodná domácí obrana dopřála dost. Soupeře zlobil především hroťák Ježek. Místo pojistky ale přišel trest v podobě vyrovnání. Pouze na pár minut radost domácího tábora omezil svou druhou trefou Růně. Pak už se do hlavní role pasoval Michovský, který měl z výhry radost hned z několika důvodů.

„Průběh utkání jasně hovořil v náš prospěch a mohlo se od 60. minuty dohrávat s mnohem vyšším rozdílem,“ potvrdil Michovský. „Jsem nesmírně rád za kluky, že jsme utkání zvládli jako tým, snažili se plnit to, co po nás nový trenér (Jiří Kaiser) chce. Máme nové hráče a bude nám chvilku trvat, než si to sedne. Zaslouženě máme tři body z venku, navíc ze hřiště, kde se moc bodovat nebude. Ročník bude dost vyrovnaný a každý bod má cenu zlata, ale tyhle jsou pro nás v nové soutěži premiérové a chutnaly sladce,“ podělil se o dojmy a přiznal, že před zápasem slíbil za výhru jako motivaci občerstvení do kabiny.

Na Polabí začali porážkou

Na první okresní derby sezony se šlo na mělnické Polabí. Domácí FC svůj tamní nový domov pokřtil těsnou porážkou s Byšicemi. Na svědomí ji měl Petr Svačina. Skóre otevřel do půle z penalty, zatímco brankář Hnízdil domácím stejnou výhodu zmařil.

Vyrovnat se týmu hrajícího trenéra Petra Kujala (bývalý asistent U19 v Neratovích) i tak podařilo. Poslední slovo měl ovšem znovu byšický kapitán. V závěru dokonce sahal po hattricku, ale neproměnil. „Na šance byl spíše bojovný zápas asi vyrovnaný, ze hry jsme ale měli více my,“ hodnotil trenér vítězů Daniel Hnízdil.

O vyrovnaném utkání mluvil také autor jediné gólové rány domácích František Šelemberk. „Když už se nám povedlo konečně vyrovnat, tak jsme po chvilce dostali hodně blbej gól. A na to už jsme bohužel odpovědět nedokázali,“ litoval. „Jinak myslím, že pro diváky určitě atraktivní zápas,“ přidal šestadvacetiletý hráč, který se po letním přestupu z Tuhaně vrátil po čase na vyšší úroveň.

Jednoznačnou výhrou 4:0 se na domácím hřišti uvedly po pádu Záryby. Hovorčovice odeslaly domů se čtyřkou. Po těsně vyhraném poločase přišlo definitivní K. O. v rozmezí osmi minut druhého, to se v rychlém sledu prosadili Ploc, podruhé v utkání Školák a kapitán Schütz. Podle ohlasů z kabiny vítězů ale utkání úplně hladké nebylo.

„Hovorčovice mají kvalitní tým, ale proti zápasu v Chotětově jsme konečně začali proměňovat gólové příležitosti a vyvarovali jsme se fatálních ztrát ve středu hřiště. Lépe nám bylo až po druhém vstřeleném gólu, do té doby soupeř cítil šanci a kousal. Věřím, že tohle byl zápas, který nás nakopnul a rozhodně budeme chtít tyto tři body potvrdit v dalším zápase v Lužci,“ uvedl k utkání jeden z trenérů Záryb František Šindelář.

Těžký los i úvodní porážku hodili za hlavu v Lužci. Další venkovní zápas proměnil tým okolo Martina Tauchmana v nečekaně jednoznačnou záležitost. V Pěčicích vyhrál před sobotním polednem 6:1.

4. kolo (2. hrané): Pěčice – Lužec 1:6 (45. z pen. Novák – 30. a 80. Uher, 50. a 70. Sušír, 2. z pen. Kolařík, 43. Hrdlík), Záryby – Hovorčovice 4:0 (15. a 63. Školák, 57. Ploc, 65. Schütz), Benátky B – Chotětov 1:0 (85. z pen. Outěřický), FC Mělník – Byšice 1:2 (51. Šelemberk – 26. z pen. a 76. P. Svačina), Rejšice – Kosmonosy B 3:0 (45. Zörkler, 47. Kohout, 59. Mynář), Libčice – Všestudy 2:3 (7. Hrdina, 84. Vondra – 34. a 87. Růně, 48. Koudelka), Bakov – Velvary B 1:6 (16. Formáček – 33. Novotný, 53. Duong Thanh, 68. Březina, 74. Pihrt, 89. Podivínský, 85. Bunikovský)