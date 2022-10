Právě on se podle hostů neměl se svými zákroky dostat na hranu, ale za ni. „Dalo se asi čekat, že to bude trochu ostřejší. Za mě jako staršího hráče už byly některé zákroky opravdu zbytečné a nad rámec slušnosti. Že se někdo pak omlouvá, je hezké, ale to už je za mě pozdě. Nakonec to k tomu asi patří,“ mluvil hostující Vladimír Vymětalík už smířlivě poté, co si s právě s kapitánem Kralup po utkání některé věci vyříkal.

Samotné utkání nabídlo poskrovnu příležitostí, které by před dvěma stovkami diváků měly naději pohnout s nepopulárním výsledkem. V závěru prvního poločasu domácí už zvedali ruce nad hlavu, ale míč se ve skrumáži došoural pouze na tyč. O hodinu později pak Junek po málem fatálním námazu obrany pádil na Zavadila, ale ten mu kličku vystihl. Ani hosté si na Šídla z některých slibnějších pozic nepřišli.

Na západě to znovu nešlo. Libišský nádech utnuly školácké chyby

Po zápase se tak mluvilo hlavně o situaci, která se ani neodehrála na hřišti, ale v těsné blízkosti vstupu do kabin. Už ožlucený hostující trenér Daniel Kaplan si v závěru znovu slovně ulevil na adresu rozhodčích a sám opustil lavičku, u budovy se dostal do strkanice s pořadatelskou službou a v jednu chvíli se dokonce ocitl na zemi. V první chvíli dramaticky vyhlížející konflikt ale naštěstí neměl vážnějších následků ani pokračování. Muž ve vestě měl podle zápisu reagovat na pokračující urážky ze strany kouče.

Daniel Kaplan se na lavičku pak vrátil už jen proto, aby od rozhodčího obdržel červenou kartou za „použití porušujících a urážlivých výrazů na rozhodčí“. Po závěrečném hvizdu pak trval na tom, že právě sudí v čele s hlavním Špačkem derby zkazili, víc se vyjadřovat nechtěl.

Co ho na lavičce tak vytočilo? Po ostřejším zákroku se u sudích spolu s hráči na hřišti marně domáhal karetního trestu pro domácího hráče, místo toho přišla žlutá pro protestujícího Kučeru. Že se jim metr rozhodčích nezamlouvá, hosté dávali najevo už dříve.

Jedním z prvních momentů, proti kterému se z lavičky hlasitě ozvali, byl ještě v prvním poločase pád Jakuba Kučery, ten se v šestnáctce dostal do kleští dvou bránících hráčů. Zda se jednalo o faul na penaltu, můžete posoudit na videu níže. Až hodně zpomalený záběr odhaluje, že se David Hemr nejdříve důrazně tělem dostal před Kučeru, a rozhodčí by si tak neodpískání penalty nejspíš obhájil.

Vladimír Vymětalík po závěrečném hvizdu zůstával směrem k výkonu rozhodčích nad věcí: „Jdu si zahrát fotbal. Něco se pískne tak, něco tak. Není to o rozhodčích, ale o hráčích. Ti by se měli srovnat, soustředit se na svou hru, aby přispěli k tomu, že lidi mají radost ze hry. A neházet to jeden na druhého. Prostě derby a nula nula.“

Souhlasil s tím, že šancí v utkání příliš nebylo. „Při té chybě na konci jsme měli štěstí, ale to k tomu patří. Na druhé straně jsme měli dvě takové napůl šance. Ve finále asi spravedlivá remíza.“

Podle Luboše Krejzy byl zápas o jednom gólu. „Přišlo mi, že hosté z Dynama žádnou větší šanci neměli, my zhruba dvě. Hlavně po jejich chybě v rozehrávce, kdy šel Junek sám, jsme se mohli dostat zhruba pět minut před koncem do vedení a utkání mohlo být vyřešené.“

10. kolo: Vestec - Nové Strašecí 1:1 (2. Pecinovský - 84. Šrédl), Velká Dobrá - SK Rakovník 1:0 (30. Jansa), Jinočany - Slaný B 2:0 (3. Volek, 71. Ambrus), Jíloviště - Podlesí 4:2 (43. a 84. Wágner, 55. Soldát, 89. z pen. Siegl - 6. a 18. Vohradský), Milín - Kosoř 2:0 (15. Rom, 75. Pastyrik), Králův Dvůr B - Chlumec 0:4 (11. a 23. Šípek, 38. Šedivý, 51. Ezeala), Kladno B - Klecany 0:0, Kralupy - Nelahozeves 0:0