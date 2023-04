Bakov – Všestudy 1:2 (1:1)

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: „V prvním poločase jsme měli vést minimálně o dvě branky, ale místo toho jsme inkasovali ve 46. minutě. Druhý poločas byl spíše o bojovnosti, ale místo toho, abychom zápas rozhodli v náš prospěch, tak jsme opět inkasovali v třetí nastavené minutě, a tím pádem zvítězil šťastnější tým."

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Nakonec hodnocení kladné. Vstřelili jsme góly last minute, na které nejde reagovat. První poločas byl od nás hodně nepovedený. Hra, kterou náš tým předváděl, nebyla vůbec dobrá a jediný klad je ten, že se nám podařilo srovnat skóre. Jinak byl soupeř lepší. Po poločase a rozmluvě se naše hra začala lepšit, i když k ideálu to mělo daleko, ale i tak jsme si začali vytvářet šance a zlobit domácí tým. A když hráčům říkáme, že se hraje až do poslední vteřiny, tak teď nám to konečně vyšlo. Děkujeme fanouškům, kteří nás doprovodili při výjezdu a podporovali hráče.“