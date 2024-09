Pizzař/ka Kontakt: telefonicky nebo e-mailem 778 433 353, e-mail: kralupy@turbopizza.cz Do oblíbené pobočky v Kralupech nad Vltavou přijmeme do svých řad nové pizzaře. Výroba a ruční příprava pizzy v pizzerii s pohodovým a mladým kolektivem, jedná se o otevřenou kuchyň. Požadujeme: chuť učit se a elán do práce, zkušenosti výhodou nikoliv podmínkou(zaučíme), trestní bezúhonnost, příjemné vystupování a pozitivní přístup k práci., vlastní seberealizaci a chuť kariérně růst Nabízíme: nástup do programu zaškolení se a podílení se na růstu firmy pod stále se rozšiřující značkou,mladý týmový kolektiv, možnost kariérního postupu a seberealizace při otevření nových poboček,v případě spokojenosti a dobrých výsledků bonusy. 30 000 Kč

