Minimálně třikrát v týdnu je všestudská parta v zápřahu od poloviny ledna. Hřiště s umělou trávou zpočátku střídal atletický ovál v Kralupech, došlo i na kulisy zámeckého parku v sousedních Veltrusech. „V přípravě nám pomáhá i atletický trenér a také bývalý ligový hráč Tomáš Rada - bratr našeho hráče Michala,“ prozradil Ivo Lorenc.

Borec s více než 250 prvoligovými starty za Plzeň a Slovácko asistuje tréninkům na hřišti. „Tým, který máme, je už léta pohromadě, tak chceme i takový pohled zvenčí. Ukázat klukům chyby i ty, které mi nevidíme, a dostat z nich to nejlepší. Na trénincích to teď i dost jiskří. Každý se chce ukázat,“ popsal Ivo Lorenc.

Mimochodem mladšího sourozence nejstaršího člena podzimní všestudské sestavy se už dříve pokoušeli zlanařit. I na amatérské úrovni jej ale provází to, co v profi kariéře – smůla na zranění. Poslední zápas tak čtyřicátník odehrál v pražském přeboru za Hostivař už před více než dvěma lety.

Libiš po porážce lanařila jednoho ze soupeřů, Pšovka chytila bůra od béčka

Ale zpět do Všestud, kde mají podle trenéra našlápnuto k povedené přípravě. „Od začátku trénujeme ve velkém počtu a pak je to na hráčích hodně znát, že je to i více baví,“ pochvaluje si.

Zapojily se i nové tváře, které mají zvýšit konkurenci v týmu a posílit jej. „Jediné jméno, kterého mohu říct, je Jiří Mikula z Pěnčína. Ostatní si necháme ještě pro sebe. Na dalším posílení stále pracujeme,“ zmínil Ivo Lorenc šestadvacetiletého hráče, který začínal na Mělnicku, ale v posledních několika letech nastupoval v krajských soutěžích na Liberecku.

Před vskutku ostrou jarní premiérou na hřišti neporaženého Lužce odehraje předloňský okresní přeborník se Střešovicemi, Báští a béčkem Velvar ještě tři utkání nanečisto. To úvodní s Bohušovicemi stíhačkou ve druhém poločase zremizoval na 3:3. „Od samotného úvodu bylo znát, že se nejedná o nějakou lehkou přípravu a celých devadesát minut to hodně jiskřilo,“ vrátil se Ivo Lorenc na velvarskou umělku, kde tým z Mělnicka rychle vedl, špatná koncovka spolu s nedůrazem ale umožnila soupeři obrat na 1:3.

Netradiční příprava fotbalistek z Mělníka, spojení s žáky trenéra překvapilo

O tom, na čem hlavně zapracovat, mají ve Všestudech jasno: „Vytvořili jsme si během jedenácti minut snad šest gólových šancí,“ žehral Lorenc na proměňování, které se částečně zlepšilo po změně stran a výměně na pěti postech.

„Prostřídání bylo na našem pohybu znát. Jak snížení, tak vyrovnání byly nádherné góly a škoda, že zůstalo jen u nich. Druhou půlku měl soupeř jen jednu šanci,“ viděl posun kouč, byť využít se nepodařilo zdaleka všechny šance. „Zápas nám hodně ukázal, teď je na nás to dobře projít a do dalších zápasů se na to připravit. Jaro bude náročné, ale my se chceme o záchranu poprat. Věříme, že budeme připraveni,“ uzavřel.