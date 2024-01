„Udělali jsme velký krok k cíli,“ hlásí po třinácti odehraných kolech trenér Lužce Martin Tauchman. Z pohledu na první místo a nejlepší dílčí umístění Eletisu za poslední roky by se mohlo zdát, že oním cílem byl postup do A-třídy, skutečnost je ale v klubu, který hraje I. B třídu bez přestávky více než dvacet let, jiná. „Našim cílem je záchrana v soutěži, jelikož sestupuje více týmů,“ potvrdil Martin Tauchman .

Podzim se mu hodnotí dobře. S týmem připsal 31 bodů z 39 možných, neprohráli ani jednou. „Někdy jsme měli štěstí a někdy zbytečně body ztratili,“ uvedl zároveň i šéf klubu a už jen ojediněle výpomoc přímo na hřišti s narážkou na dvě venkovní a stejný počet domácích remíz. Hlavně ta bezbranková s posledními Hovorčovicemi asi mrzí nejvíc a je motivací k jarní nápravě.

„Na jaře se samozřejmě pokusíme sérii natáhnout co nejdále. Čeká nás náročná příprava, abychom byli připraveni na těžká jarní utkání,“ dodal Martin Tauchman. Tým by měl zůstat pohromadě. Výjimkou bude asi jen Jaromír Ježek vypůjčený z Neratovic. Podle aktuální potřeby pak u Vltavy budou řešit případné příchody.

Z pětice z Boleslavska je na tom v poločase nejlépe Chotětov. Ten měl dlouho nakročeno k ještě lepšímu než bronzovému stupínku za druhými Líbeznicemi. Domácí porážkou od Pěčic, tehdy druhou po té v Lužci, se ale Sokol poroučel z prvního místa a ve zbylých čtyřech kolech podzimu prohrál ještě dvakrát.

Jednu ze čtyř porážek Chotětov utrpěl ve 12. kole doma proti Řepovu (0:3)Zdroj: Aneta Růžičková„Nejspíše bohorovný přístup a následný útlum ve druhé polovině podzimní sezony nás připravil o lepší pozici,“ hodnotil podzim brankář Petr Ulman. „Nejvíce bolestivá se zdála prohra v Lužci. Ale zlom nastal nejspíše v zápase s Líbeznicemi, kde náš tým vedl o poločase 3:0 a nakonec remizoval 3:3. Pak přišla dost zbytečná prohra s Pěčicemi, zasloužená s Řepovem a nešťastná s Obřístvím v nastavení z penalty,“ zrekapituloval „hlušší období“ po pozitivním začátku.

„Musíme si přes zimní přestávku chyby a detaily probrat, poučit se a vyvarovat se jim v jarní části. Jak je to již v této třídě standardem, tabulka je opět vyrovnaná,“ poznamenala jednička Chotětova. Stejně jako Lužec za nabíráním fyzičky vyrazí v zimě i na soustředění. „Nebude v tomto čase tolik prostoru na odpočinek. Tým ale pracuje poctivě o trénincích, nové posily se také dobře zapracovaly do týmu. Budeme chtít tedy tyto věci přenést do zápasů a vylepšit si výchozí pozici na následné změny v soutěži,“ nastínil Petr Ulman.

Pouze o dva body čtvrtý zaostal při své premiérové účasti v kraji poslední okresní přeborník Řepova. „Podařilo se nám uhrát na nováčka krásných třiadvacet bodů, za které jsme vděční,“ ohlíží se s umístěním právem spokojený trenér Jindřich Holický.

Řepov se nevyvaroval výkyvům, jedním z nich byla porážka 0:4 v ZárybechZdroj: Deník/Luboš KurzweilRozhodně ale nemá v plánu se s hráči za podzim pouze poplácávat po ramenou. Mimochodem tým už mezi úplně prvními započal se zimní přípravou. „Nepodařilo se nám tak nějak podávat vyrovnané výkony, ať byly důvody jakékoliv – nemoc, zranění, únava, terén. Ale to mají všechny týmy stejné,“ nabídl jednu z věcí k vylepšení.

Jarní část očekává velice náročnou. „Každý tým se vzhledem k vysokému počtu sestupujících bude snažit vydolovat co nejvíc bodů. Musíme se co nejlépe připravit. Pevně věřím, že tomu tak bude. Určitě musíme přidat v obranné fázi - to je náš hlavní cíl,“ zdůraznil.

Do přípravy zapojuje i tři nové hráče, jejich jména odkryje až později podle toho, jestli zapadnou. Na odchodu je Michal Štěpán. „Dodržel slib a pomohl nám na podzim tak, jak jsme se domluvili – děkuji mu za to,“ vzkázal kouč. Jiné hráče nemá v úmyslu uvolnit, se všemi nadále počítá. „Bude záležet jen na nich, kdo kolik minut odehraje. Všech si nesmírně vážím a důvěřuji jim, ono by to bez toho ani nešlo,“ poznamenal.

Na boj ve spodních příčkách tabulky jsou z předešlých let zvyklí v Bakově. Ani současná osmá příčka ovšem není vzhledem k vyššímu počtu padajících týmů a minimálnímu náskoku nad pomyslnou čárou ponoru na vyskakování.

„Kdybychom měli o šest bodů více, tak bych byl spokojený,“ okomentoval trenér Jaroslav Kamenický podzimní kredit s puncem šestnáct. „S některými hráči a jejich výkonností mohu být spokojen, ale někteří zkušení zůstali za očekáváním, což bylo pro mě zklamání,“ pokračoval. V zimě týmu ordinuje čtyři přípravné zápasy a soustředění v Horní Branné. Cílem pro jaro je záchrana a zapracování odchovanců do sestavy.

Za Bakovem už tabulka připomíná papiňák. Pěčice 15, Všestudy a Mělník 1909 po 14ti, Záryby 13, Benátky B 12, Hovorčovice 10 bodů. Co dělat budou mít s udržením mimo jiné na mělnickém Polabí, kde před aktuální sezonou rozjeli sloučením dvou městských klubů FC a EMĚ společný projekt pod názvem FK 1909. Sestup nejvýše hrajícího ze tří dospělých týmů by byl nepříjemnou komplikací. Podle trenéra Zbyňka Štrupla půjde mladý tým do jara soutěž zachránit. Příslibem je fungování hráčů v trénincích. V zimě by jejich řady rády rozšířili o nějakého zkušeného fotbalistu. Zda se to povede, může být stěžejní. „Hlavně ať jsou kluci zdraví a vyhýbají se nám zranění," přeje si kouč.

V Zárybech během podzimní části změnili trenéra. Po Zdeňku Antošovi jedenáctku od Labe v posledních třech kolech vedl z lavičky Miroslav Sunkovský.

„Ty tři zápasy pro nás dopadly dobře. S týmy z předních příček jsme uhráli dvě výhry. Hráli jsme dvakrát s mužstvy, které byly na druhém a třetím místě, a oba jsme s přehledem porazili. Pokud se budeme scházet k tréninku a doplníme mužstvo jedním až dvěma hráči, jak bychom chtěli, měli bychom se pohybovat v tabulce určitě výš,“ je optimistický bývalý hráč a trenér sousedních Staré Boleslavi a Brandýsa.

Nový trenér Záryb Miroslav Sunkovský po vítězném utkání s ŘepovemZdroj: Deník/Luboš Kurzweil„Zimní příprava je naplánována, máme letos i soustředění, tak se budeme těšit na jaro. Prioritou je uzdravení hráčů, kteří chyběli, cílem pak záchrana,“ neopomene ani on vytoužené slůvko. Nejméně na pět týmů se ale na jaře nedostane…

Mezi žhavé adepty patří trochu překvapivě i rezerva Benátek, jejichž první tým hraje o tři patra výš v divizi o čelo tabulky. Mladý trenér Jiří Kubát si rozhodně představoval svou premiéru na lavičce béčka jinak. „V zimě nás čeká spousta práce. Určitě chceme náš kádr doplnit o dva až čtyři hráče. Víme, že je to obrovsky těžké, ale potřebujeme tým rozšířit a zkvalitnit a na jaře to prostě urveme,“ vyhlásil bezprostředně po skončení podzimu.

Očekávat se dá, že jediná rezerva v soutěži bude na jaře víc spoléhat na výpomoc z áčka, té se ve druhé polovině podzimu nedostávalo. „Právě v těch šesti posledních zápasech nám jeden nebo dva nadstandardní kluci chyběli. Náš výkon by posunuli o stupínek výše a získali bychom více bodů,“ byl přesvědčený Jiří Kubát. „Každopádně dvanáct bodů je špatně. Pokusíme se s tím něco udělat, i přes to, že nás čeká, zcela určitě, boj o záchranu. Věřím, že v našich silách je, abychom se zachránili. Dvanáct bodů prostě neodpovídá našim možnostem. Výkony kolikrát nebyly dobré, vím ale, že máme rozhodně na víc,“ burcoval.

